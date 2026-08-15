Convocan a dueños de proyectos mineros en Mendoza a integrar un fondo común de inversión

Los interesados ya pueden inscribirse y presentar propuestas. Pero, según aclararon quienes están en el armado del fondo común de inversión, eso no garantiza ser cuotapartista dado que deben superar un proceso de selección.

Modelo de "Manifestación de interés" que deben presentar los dueños de derechos para integrar el fondo de inversión para la minería

Fondo de inversión para la minería: qué empresas lo estructuran

Según indicaron desde la empresa estatal, el Fondo Común de Inversión Cerrado Minero está actualmente en proceso de estructuración y sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por lo pronto, está pensado a partir de un esquema operativo con la participación de 3 figuras con distintos roles:

Asesor de Inversión: Impulsa Mendoza S.A., encargada del relevamiento técnico y el filtrado inicial de las propuestas.

Impulsa Mendoza S.A., encargada del relevamiento técnico y el filtrado inicial de las propuestas. Sociedad Gerente: Max Capital Asset Management S.A., firma autorizada por la CNV, que tendrá a su cargo la administración y decisiones finales de inversión.

Max Capital Asset Management S.A., firma autorizada por la CNV, que tendrá a su cargo la administración y decisiones finales de inversión. Sociedad Depositaria: Banco Comafi S.A., institución financiera aprobada por el órgano regulador para la custodia de los activos y fondos.

El diseño busca diversificar el riesgo mediante la distribución del capital invertido en múltiples propiedades y proyectos con viabilidad económica comprobada.

Se trata de la segunda iniciativa en busca de financiamiento para la minería que se da a conocer en el último mes y medio. A principios de julio en la Bolsa de Comercio de Mendoza presentaron otro esquema también destinado a proveedores.

El proceso de evaluación en tres etapas

La presentación de propuestas no garantiza la incorporación automática al fondo de inversión. Cada proyecto ingresado atravesará un riguroso proceso de validación compuesto por tres instancias formales:

Auditoría Técnica y Económica: Una consultora especializada analizará el potencial geológico, costos operativos, requerimientos de desarrollo y rentabilidad, elaborando un plan de negocios integral para cada yacimiento.

Una consultora especializada analizará el potencial geológico, costos operativos, requerimientos de desarrollo y rentabilidad, elaborando un plan de negocios integral para cada yacimiento. Dictamen de Impulsa Mendoza: En función del informe técnico, Impulsa redactará una recomendación formal sobre la conveniencia de sumar el activo al portafolio. Este dictamen tendrá carácter no vinculante.

En función del informe técnico, Impulsa redactará una recomendación formal sobre la conveniencia de sumar el activo al portafolio. Este dictamen tendrá carácter no vinculante. Resolución del Administrador: La decisión final de compra, participación o financiamiento sobre los derechos preseleccionados recaerá exclusivamente en la administración de la Sociedad Gerente del Fondo.

Por qué es un fondo de inversión cerrado: condiciones y plazos

La convocatoria a integrar el fondo de inversión para la minería es de carácter estrictamente voluntario y confidencial. De ahí que Impulsa la somete a la firma previa de un acuerdo con ese fin.

¿Por qué es un fondo "cerrado"? Porque a diferencia de otros instrumentos de financiamiento de su tipo, no está "abierto" a la participación de cualquier inversor, sino que está restringido a quienes estén en el negocio minero.

La presentación de la Manifestación de Interés, aclararon "no restringe la libertad comercial del titular, quien conservará la facultad de negociar, ceder o transferir su derecho minero a terceros durante el período de evaluación".

Los interesados deberán descargar y completar el Formulario correspondiente a las bases vigentes y remitirlo vía correo electrónico a la dirección [email protected]. El plazo vence el 26 de agosto de 2026 a las 23:59.