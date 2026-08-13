Argentina Mining cumple 30 años y prepara una edición histórica en Salta

El norte argentino ocupa un lugar central dentro de este proceso. Salta y las provincias de la región concentran proyectos, operaciones y nuevas inversiones que están generando una creciente demanda sobre toda la cadena de proveedores.

En este escenario, Argentina Mining Norte 2026 ofrecerá durante tres jornadas un ámbito para presentar productos y servicios, establecer nuevos contactos y vincularse directamente con las compañías que participan del desarrollo de la industria.

El evento busca conectar a empresas mineras, proveedores y profesionales en un sector en crecimiento.

Las principales operadoras mineras de la región ya confirmaron su presencia. También aseguraron sus espacios empresas que acompañan históricamente el crecimiento del sector y nuevas compañías nacionales e internacionales interesadas en incorporarse al mercado minero argentino.

La respuesta empresarial obligó a Argentina Mining a ampliar nuevamente la superficie destinada a la exposición. Aun después de esa ampliación, más del 95 % de los espacios ya fueron contratados y quedan disponibles únicamente las últimas ubicaciones para nuevas empresas expositoras.

Los espacios remanentes ofrecen formatos prácticos y de rápida implementación, facilitando la incorporación de aquellas compañías que decidan participar durante estas últimas semanas de comercialización.

Además de la exposición, Argentina Mining Norte 2026 contará con conferencias, encuentros institucionales, espacios de networking y actividades orientadas a favorecer la vinculación entre compañías mineras, proveedores, autoridades, inversores y profesionales.

El evento busca conectar a empresas mineras, proveedores y profesionales en un sector en crecimiento.

Treinta años conectando a la industria

Argentina Mining realizó su primera convención en 1996. Desde entonces desarrolló encuentros en diferentes regiones del país y acompañó tres décadas de transformación de la minería argentina.

“Cumplir treinta años nos permite reconocer el camino recorrido, pero también asumir el desafío de seguir construyendo una plataforma útil para la industria. Argentina Mining debe continuar siendo un espacio donde los proyectos, las empresas y las oportunidades puedan encontrarse”, señaló Javier Rojas, director de Argentina Mining.

La edición Norte 2026 combinará así el aniversario de la organización con uno de los momentos de mayor dinamismo de la actividad minera argentina.

Argentina Mining Norte 2026

Fecha: 2, 3 y 4 de septiembre de 2026

2, 3 y 4 de septiembre de 2026 Lugar: Centro de Convenciones de Salta

Centro de Convenciones de Ciudad: Salta, Argentina.

Las empresas interesadas en consultar por los últimos espacios disponibles pueden ingresar a argentinamining.ar o comunicarse con Argentina Mining a través de su WhatsApp al +54 9261 5354504.