Mendoza será sede del Foro Minero UC 2026

Minería y desarrollo sostenible en Mendoza

La propuesta busca analizar los desafíos y oportunidades que presenta la actividad minera en un escenario global de transformación energética, diversificación productiva e incorporación de nuevas tecnologías.

Cada encuentro contará con la participación de un referente nacional o local y un especialista internacional proveniente de países con experiencia minera, como Chile o Perú.

La jornada inaugural incluirá la presentación de los objetivos institucionales del Foro, a cargo del Mg. Rey Tamariz, director de la iniciativa.

El cronograma continuará durante septiembre con un encuentro dedicado a la cadena de valor de la minería; en octubre se abordará la experiencia peruana y las oportunidades de vinculación con Mendoza; y en noviembre se analizarán el marco jurídico, la seguridad jurídica y la sostenibilidad.

Durante el cierre se presentarán además los lineamientos del Programa Minero 2027.