La Universidad de Congreso realizará el Foro Minero UC 2026, un ciclo de conversatorios orientado a debatir el presente y el futuro de la minería en Mendoza y la región desde una perspectiva sostenible. El objetivo es analizar desafíos, oportunidades y la transición energética responsable en la región.
Mendoza será sede del Foro Minero UC 2026
La Universidad de Congreso organiza el Foro Minero UC 2026 para debatir el futuro de la minería en Mendoza con especialistas y referentes internacionales
Universidad de Congreso y el Foro Minero UC 2026
La apertura tendrá lugar el miércoles 19 de agosto, a las 18:00, en el Auditorio de la Universidad de Congreso, Sede Mendoza. La actividad será gratuita, tendrá modalidad híbrida y requerirá inscripción previa.
Bajo el lema “El futuro sustentable de Mendoza: diálogos para una transición energética responsable”, el Foro reunirá a especialistas, representantes del sector productivo, funcionarios, académicos y miembros de la comunidad.
Minería y desarrollo sostenible en Mendoza
La propuesta busca analizar los desafíos y oportunidades que presenta la actividad minera en un escenario global de transformación energética, diversificación productiva e incorporación de nuevas tecnologías.
Cada encuentro contará con la participación de un referente nacional o local y un especialista internacional proveniente de países con experiencia minera, como Chile o Perú.
La jornada inaugural incluirá la presentación de los objetivos institucionales del Foro, a cargo del Mg. Rey Tamariz, director de la iniciativa.
El cronograma continuará durante septiembre con un encuentro dedicado a la cadena de valor de la minería; en octubre se abordará la experiencia peruana y las oportunidades de vinculación con Mendoza; y en noviembre se analizarán el marco jurídico, la seguridad jurídica y la sostenibilidad.
Durante el cierre se presentarán además los lineamientos del Programa Minero 2027.
- Fecha: miércoles 19 de agosto de 2026.
- Horario: 18:00.
- Lugar: Auditorio de la Universidad de Congreso, Sede Mendoza.
- Modalidad: presencial y online. Actividad gratuita con inscripción previa y cupos limitados.
- Inscripciones: aquí.
En pocas palabras
- Foro Minero UC 2026: la Universidad de Congreso organiza un debate sobre el futuro de la minería en Mendoza.
- Objetivo: analizar desafíos, oportunidades y la transición energética responsable en la región.
- Formato: ciclo de conversatorios híbridos, gratuitos, con especialistas nacionales e internacionales.