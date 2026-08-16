La jugada de Tadeo García Zalazar para reforzar su candidatura y las dos urgencias que lo empujaron

El gobernador Alfredo Cornejo empujó a sus dos ministros que aspiran a sucederlo, Tadeo García Zalazar y Natalio Mema, a que muestren que son buenos gestionando. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El mismo gobernador los arengó este jueves cuando los empujó a "demostrar que son buenos gestionando", porque sabe que corren con la ventaja de tener esa vidriera. Ahora habrá que ver cómo la usan, y si efectivamente les sirve para posicionarse como esperan los radicales.

En el equipo de García Zalazar aseguran que era necesario diferenciarse. "Acá hay varios que aspiran a lo mismo, pero no te dicen para qué quieren llegar a la gobernación, ni qué van a hacer", cuestionan y revelan que la interna entre los radicales que buscan suceder a Alfredo Cornejo está más tensa de lo que muestran puertas afuera.

Admiten que la estrategia de reafirmar su deseo de llegar al cuarto piso de Casa de Gobierno, no fue sólo hablarle al mendocino que "hace el esfuerzo, tiene 3 laburos y no llega a fin de mes", con una crítica a la política que no repara en las necesidades del trabajador común, en la microeconomía. También reconocen que fue una manera de marcarle la cancha a los propios, a esos que ponían en duda su candidatura o le bajaban el precio.

En el repaso de los aspirantes hay que decir que detrás del intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, el ministro de Educación fue el primer cornejista en asumir que quería dar la batalla por la gobernación, y que luego le crecieron otros competidores internos: su par de Gobierno, Natalio Mema, y más tibiamente, el presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la UCR, Andrés "Peti" Lombardi.

Aunque a este último Cornejo ni lo nombró entre los que avizora como posibles sucesores, y trascendió que podría llamarlo a una reunión que se daría en las próximas horas para que Lombardi defina sus prioridades. Esta vez el estratega de la UCR quiere ordenar la competición y entiende que no es bueno que la oferta de candidatos se diversifique tanto.

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, teje su estrategia por fuera del cornejismo y suma diversos sectores, como es el villarruelismo en Mendoza.

A nadie escapa además que el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, que no es cornejista y teje su estrategia por fuera -incluso sumando diversos sectores como es el villaruelismo-, sigue bien posicionado, incluso en algunas mediciones superando a los ministros candidatos, y está dispuesto a medirse en unas PASO contra el cornejista que sea, y obviamente también con Petri.

Cinco candidatos para un solo sillón de gobernador

"Nosotros no podemos darnos el lujo de llegar a diciembre con 3 o 4 precandidatos a eso hay que pulirlo antes", se sinceró una fuente muy ligada al gobernador y reveló la verdadera razón de la premura de los alfiles radicales: "Porque no podemos llegar a las PASO con 3 candidatos, si dividimos tanto el voto, Petri se nos mete por el medio".

Con ese temor latente que pocos radicales asumirán, se entiende que García Zalazar ponga primera para acelerar su posicionamiento, y que el equipo de Mema haya pedido asesoramiento para incrementar su presencia en las redes sociales.

El diputado nacional Luis Petri sigue construyendo en las sombras con el respaldo que le da su cercanía con Javier Milei. Foto: Facebook de Luis Petri

Es que en este escenario político, en el que probablemente Luis Petri compita en las PASO por fuera de Cambia Mendoza, como el alfil de La Libertad Avanza, ya no sería efectiva aquella clásica estrategia de Cornejo de dejar que todo el que tenga intenciones de ser candidato corra, para bendecir a último momento al que mejor mida.

Ahora parece imprescindible que el que realmente tenga la decisión de competir empiece a mostrar capacidad de gestión y cualidades técnicas cuanto antes. Y en lo posible saque a relucir la efectividad de sus políticas. Esa sería la clave para enfrentar al diputado nacional, que por ser legislador, está lejos de la vidriera que da el Ejecutivo.

Eso explica que el ministro y titular de la DGE haya relanzado su candidatura el mismo día en que defendía en la Legislatura el programa de Enlace Estudiantil, un sistema de becas de $100.000 que el Estado provincial le pagará a los estudiantes del último año de la secundaria que hagan pasantías laborales.

En paralelo el ministro de Gobierno, Natalio Mema, se esfuerza por mostrar la muñeca política que tuvo no sólo para reformar vías claves, como son el Acceso Este y el Sur que ya están en obra, sino también cada tanto, para reafirmar cómo revolucionará el sistema de transporte público con el Tren de Cercanías, y la ampliación del Metrotranvía.

Mema, que hasta hace meses no tenía redes sociales, pasó a publicar todas las semanas unos videos para mostrar su mirada sobre determinadas políticas públicas, casi como una editorial periodística. Detrás de eso hay todo un equipo que pretende fortalecer su narrativa en las redes para mostrar sus cualidades, incluso más allá de su gestión en Gobierno. "El Nata" como lo llaman en Gobierno, cree en un liderazgo más horizontal y colaborativo, y está apostando a eso.

De igual manera, el más joven de los aspirantes del cornejismo, se mueve liviano, sin una gran estructura detrás y parece no soportar grandes presiones. Su mirada es la de quien apuesta todo, pero sin miedo a perder.

"Cuestionan que no tiene carisma, pero los mendocinos no votan carismáticos"

"Lo que hizo el Tadeo con este lanzamiento oficial de su candidatura es mostrar que sí tiene carácter para ser gobernador, que lo tiene para gestionar y marcar el horizonte de la futura gestión", valoró un radical que lo conoce desde antes de que fuera intendente de Godoy Cruz, cargo que ocupó 8 años y en el que sucedió precisamente a Cornejo.

Es que tácitamente o no, los detractores de García Zalazar le cuestionan principalmente que no sea enfático, que muchas veces peque de exceso de cautela o sea precavido por demás.

Sin embargo, los que salen en su defensa le restan valor a esa crítica y resaltan que las compensa con sus capacidades técnicas.

"Le critican que no es carismático, como si eso fuera una condición excluyente para ser gobernador. Repasemos, ni Cornejo, ni Suarez, ni Paco Pérez ni Celso Jaque lo son, y sin embargo llegaron a la Casa de Gobierno. El mendocino no elige carismáticos", retrucan.

El petrismo discute y construye

Por su lado el petrismo, que viene de enfrentarse con Rodolfo Suarez y algunos de sus correligionarios por la autoría de la ley para cobrarle la asistencia en salud a los extranjeros, teje en las sombras y a toda hora.

Luis Petri sigue construyendo su candidatura recorriendo la provincia y reuniéndose con distintos sectores y referentes sociales.

El diputado nacional Luis Petri no para de reunirse con distintos actores sociales, con organismos y empresarios, y esa estrategia y la cercanía que tiene con el presidente Javier Milei parece alcanzarle para estar bien posicionado en los sondeos. Tanto que hoy es una piedra en el zapato para los radicales.

De hecho a su entorno se muestra confiado, y hasta le restan impacto al relanzamiento de Tadeo García Zalazar. "Tiene que reafirmar que quiere ser candidato porque no repunta en las mediciones como esperaban", desafían.

Igual el cornejismo ya mostró que le va a pasar cuanta factura encuentre en el camino. De muestra valga la crítica de Rodolfo Vargas Arizu a la decisión del mileísmo de que el Tesoro Nacional cubra la deuda de la IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas que incrementó su rojo en el 2024, cuando Petri era el ministro de Defensa.