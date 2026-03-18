Tadeo García Zalazar confirmó que trabaja para suceder a Alfredo Cornejo y dijo que mide muy bien

Sobre su posicionamiento en encuestas, el funcionario fue cauto pero dejó entrever números positivos: “¿Hoy te miden?”, le preguntó Imazio en un mano a mano, a lo que respondió: “Sí, obviamente. Yo tengo mediciones propias”.

Aunque no quiso dar mayores detalles sobre el sondeo de opinión y cuál es el alcance que tuvo en el electorado de Mendoza.

“Nosotros medimos gestión”. Y reforzó: “Es una de las carteras mejor valoradas por el mendocino, según las mediciones que tenemos”.

Aunque evitó dar detalles sobre las consultoras, deslizó que se trata de estudios confiables: “Son de las cuatro consultoras serias que hay en la provincia”.

¿El sucesor de Alfredo Cornejo?

En ese marco, también fue consultado sobre la supuesta preferencia del gobernador Alfredo Cornejo. García Zalazar relativizó esa idea: “Eso se lo tenía que preguntar a él, pero creo que el gobernador escucha mucho a los intendentes, a los legisladores, y en ese proceso se va a ir construyendo cuáles son las mejores opciones para 2027”.

Además, marcó su postura sobre el mecanismo para definir candidaturas dentro del espacio con las Elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO).

“Nuestro frente está a favor de las primarias. Antes se decidía en lugares muy cerrados quiénes eran los candidatos, y había una gran queja social”, explicó.

En esa línea, ratificó su apoyo a que la definición del candidato a gobernador se dirima en internas abiertas: “Sí, estoy a favor de que en la provincia se mantenga. Cuando hay muchos candidatos, es la gente la que elige”.

Sin embargo, propuso ajustes al sistema: “A nivel provincial podrían hacerse modificaciones, sobre todo en el financiamiento de campaña y en el carácter obligatorio, que sea obligatorio para los partidos y no para la gente”.

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