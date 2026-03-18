En un escenario político que comienza a tomar temperatura de cara a 2027, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, dejó definiciones clave sobre su proyección electoral, las mediciones que lo posicionan y la interna dentro del oficialismo, donde aparecen nombres como el intendente de Capital, Ulpiano Suarez y el diputado nacional, Luis Petri, quien actualmente se encuentra en las filas de La Libertad Avanza.
Tadeo García Zalazar confirmó que trabaja para suceder a Alfredo Cornejo y dijo que mide muy bien
El ministro de Educación se posicionó frente a otros dirigentes que suenan para suceder a Alfredo Cornejo y resaltó: "Nosotros medimos gestión"
El ministro de Educación inauguró la nueva temporada de 7D, el programa político de El Siete, que es conducido por Julián Imazio y lo acompañan Pablo Gerardi, Rosana Villegas y Agustina Fiadino.
García Zalazar aseveró que está trabajando para el 2027 candidatura a gobernador y confirmó que ya es parte del grupo selecto de dirigentes que se perfilan dentro del frente oficialista. Y recalcó que las mediciones que hay le dan muy bien y soltó: “De todas las carteras, Educación es la más valorada por la gente”.
Sobre su posicionamiento en encuestas, el funcionario fue cauto pero dejó entrever números positivos: “¿Hoy te miden?”, le preguntó Imazio en un mano a mano, a lo que respondió: “Sí, obviamente. Yo tengo mediciones propias”.
Aunque no quiso dar mayores detalles sobre el sondeo de opinión y cuál es el alcance que tuvo en el electorado de Mendoza.
“Nosotros medimos gestión”. Y reforzó: “Es una de las carteras mejor valoradas por el mendocino, según las mediciones que tenemos”.
Aunque evitó dar detalles sobre las consultoras, deslizó que se trata de estudios confiables: “Son de las cuatro consultoras serias que hay en la provincia”.
¿El sucesor de Alfredo Cornejo?
En ese marco, también fue consultado sobre la supuesta preferencia del gobernador Alfredo Cornejo. García Zalazar relativizó esa idea: “Eso se lo tenía que preguntar a él, pero creo que el gobernador escucha mucho a los intendentes, a los legisladores, y en ese proceso se va a ir construyendo cuáles son las mejores opciones para 2027”.
Además, marcó su postura sobre el mecanismo para definir candidaturas dentro del espacio con las Elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO).
“Nuestro frente está a favor de las primarias. Antes se decidía en lugares muy cerrados quiénes eran los candidatos, y había una gran queja social”, explicó.
En esa línea, ratificó su apoyo a que la definición del candidato a gobernador se dirima en internas abiertas: “Sí, estoy a favor de que en la provincia se mantenga. Cuando hay muchos candidatos, es la gente la que elige”.
Sin embargo, propuso ajustes al sistema: “A nivel provincial podrían hacerse modificaciones, sobre todo en el financiamiento de campaña y en el carácter obligatorio, que sea obligatorio para los partidos y no para la gente”.
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