El duelo por la autoría del cobro a extranjeros hizo estallar la interna oficialista: "Que Suarez no mienta"

El diputado Gustavo Cairo picanteó a Rodolfo Suarez tras su publicación por el cobro a extranjeros en hospitales de Mendoza.

Batalla en redes: ¿a quién se le ocurrió cobrarles a los extranjeros?

Nación decretó esta semana el cobro por adelantado de las prestaciones de salud a extranjeros no residentes en hospitales nacionales, no así de urgencias y emergencias o de foráneos que residen en Argentina.

De manera inmediata, el diputado nacional Luis Petri celebró la medida y recordó que ya en 2018 había presentado en el Congreso un proyecto en ese sentido.

El primero en contraatacar fue el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, quien tomó la publicación de Petri para aclarar que Mendoza fue pionera y que, a través del Reforsal, también se busca el cobro a quienes se atienden en el sector público contando con prepaga u obra social.

Parte de las publicaciones de Montero y Suarez en X, tras la reacción de Luis Petri por el decreto nacional sobre el cobro a extranjeros.

Tras el funcionario de Cornejo salió Rodolfo Suarez. El senador nacional se salió del molde, ratificó que la medida del gobierno libertario no tiene nada de novedosa y que en Mendoza se aplica desde agosto del 2024 y agregó que, por eso, le sorprendió la actitud de Petri.

Fue entonces cuando el petrismo salió en masa contra el ex gobernador… Todo, supervisado por el propio Petri que retuiteó cada uno de los posteos de sus legisladores en Mendoza.

A Cairo, se le sumó De Marchi, que fue dura con Suarez y hasta lo trató de mentiroso. “El Reforsal como estaba redactado no permitía el cobro a extranjeros no residentes en el país”, explicó.

“¡Que Mendoza haya sido pionera nos enorgullece! Que ahora Rodolfo Suarez pretenda borrar a quien desde siempre impulsó esa medida y mienta, no”, cuestionó la legisladora.

Qué reclama el petrismo sobre el cobro a extranjeros

“En abril de 2024, por iniciativa de Luis Petri, presentamos el proyecto 84816 para hacer posible el cobro efectivo a extranjeros no residentes, cuyo texto se incorporó al decreto reglamentario 1266/24”, se explayó la diputada De Marchi.

De Marchi cuestionó a Suarez en redes: “Que no mienta”, dijo.

Es que, según dijo la diputada, el proyecto original del Ejecutivo se limitaba a mencionar que se cobraría a los “extranjeros no residentes en la Provincia”, lo cual, dicen, no tenía anclaje migratorio y haría inaplicable la norma.

El cambio propuesto por el petrismo -De Marchi, Alberto López y Raúl Villach-, en cambio, “resolvió ese vacío con una definición precisa: residentes transitorios y precarios de la Ley Nacional de Migraciones 25.871 pagan aranceles; permanentes y temporarios se atienden en pie de igualdad con los argentinos; y con la salvaguarda de que la urgencia y la emergencia se garantizan siempre, sin distinción”.

Esas precisiones “son exactamente las que el decreto incorporó en su artículo 19 reglamentario”, firmado por Montero y Cornejo, dijo De Marchi.

“La ley puso el título, el proyecto –del petrismo- puso el criterio e hizo aplicable el cobro. Los hechos no se pueden reescribir”, chicaneó.

Esta curiosa “pelea” por la autoría intelectual del cobro a extranjeros en los hospitales públicos surgió en la misma semana en la que el ministro cornejista Rodolfo Vargas Arizu escribió una columna de opinión sobre la deuda de IOSFA, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que estuvo bajo la órbita de Luis Petri durante su época como ministro de Defensa; y a días de que la diputada –y hermana del legislador nacional- Griselda Petri presentara un proyecto de ley para medir la transparencia de la gestión de Alfredo Cornejo.