“El futuro de la humanidad pasa por la Argentina”. La frase es del empresario y multimillonario argentino-español Martín Varsavsky y resume la particular teoría que está detrás de Wamani, la estancia de 32.000 hectáreas que comparte con otros inversores en San Carlos y que en los últimos días quedó en el centro de la atención internacional.
"El futuro de la humanidad pasa por la Argentina": la teoría del magnate con un refugio para la guerra nuclear
El magnate Martín Varsavsky habló sobre Wamani, la estancia que comparte con otros inversores en San Carlos. Por qué eligió Mendoza y su teoría sobre el futuro
En diálogo con Radio Nihuil, el magnate tecnológico se explayó este martes sobre la hipótesis que tiene junto a sus socios: “Wamani no es un búnker ni un lugar fortificado. Es un lugar hermoso para visitar, pero también es un refugio para la Tercera Guerra Mundial, que yo digo que ya empezó”.
En la estancia que adquirieron hace unos tres años, hay un casco principal, casas para cada uno de los inversores y domos rodeados de una naturaleza única que ya reciben huéspedes y que en breve aparecerán en Airbnb por unos 200 dólares la noche.
“Lo que argumento es que toda la Argentina es un refugio”, dice Varsavsky. Y profundiza: “Mis papás crecieron allí durante la Segunda Guerra Mundial, en la que hasta hubo un holocausto y no les pasó nada”.
Argentina, un refugio ideal para escapar de la Tercera Guerra Mundial
“Para escaparse de una Tercera Guerra Mundial hay que tener un país que funcione. Y la Argentina funciona peor que otros países, pero cuando las ‘papas queman’ en otros lugares del mundo, es un paraíso”, explicó el empresario.
La estancia Wamani, ubicada entre los arroyos Hondo y La Faja, al sudoeste de Pareditas, en San Carlos, tiene todo para ese “escape”.
Tanto, que con su familia ya acordaron dos “detonantes” para instalarse allí: la invasión de algún país de la OTAN como Polonia por parte de Rusia o la invasión de China a Taiwán.
Y mientras tanto, se disfruta. Con cabalgatas, acampadas y paseos en bicicleta por la montaña. “Cada diciembre voy por Mendoza. En octubre también andaré por allí”, dice Varsavsky.
Esta teoría sobre la Wamani como refugio será plasmada en una novela, que podría salir a la luz a fin de año.
“La novela ocurre en Wamani” y trata sobre “el futuro de mi familia en la Tercera Guerra Mundial. Mis hijos, mis padres y amigos en ese lugar, en ese contexto”.
Y cuenta los inicios de la historia: “El último hemisferio –ante un colapso mundial- es el sur. El Cono Sur lleva la civilización. La humanidad llega al futuro a través del Cono Sur”.
Si se salva todo el sur, dice Varsavsky, habrá “tres regiones donde puede haber un salvataje: Cono Sur, Sudáfrica y Australia- Nueva Zelanda, pero acá (en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay) hay 300 millones de habitantes y hay agua, energía y comida”.
Es que “el problema de una guerra nuclear es que después viene el invierno nuclear, que es el enfriamiento que impide el crecimiento de los alimentos. Y Argentina tiene la pampa, no está en el escenario de la guerra termonuclear y no está en el escenario del invierno nuclear”.
Es decir, que “el futuro de la humanidad pasa por la Argentina”.
¿Y por qué Mendoza como refugio?
Dentro de la Argentina, “elegimos Mendoza porque siento lazos, porque iba de chico. Mi abuela era mendocina y tengo muy buenos recuerdos; además de un pasado vinculado con finca Flinchman”, reveló el empresario, quien también tiene inversiones en Tunuyán.
“Tenemos una casa en The Vines -una villa de lujo- que es como la antítesis del campo, de la cosa salvaje y la montaña. Cuando uno termina esas aventuras en carpa, cuando estás cansado, sucio y hambriento, te vas a The Vines y te tratan increíble”, detalló.
De la ley que limita a los extranjeros la compra de tierra Varsavsky reflexionó: "Está lleno de argentinos que compran departamentos en Miami y nadie les dice nada. Pero viene un norteamericano y no lo queremos dejar hacer lo mismo".
"En España tengo una finca muy grande en Menorca y a nadie le pareció mal. Eso de vilificar (desacreditar) a los extranjeros es absurdo, hay argentinos buenos y malos y hay extranjeros buenos y malos", sumó para dejar en claro su postura.
Inteligencia artificial
El magnate describió: "Mi última empresa es la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Creo que es una fuerza del bien para la humanidad y que va a ayudar a resolver problemas matemáticos muy físicos".
"También -añade- hay quienes piensan que seremos mascotas de la IA y el tema es qué se entiende por mascota: si creemos que vamos a quedar disminuidos frente a los descubrimientos de la IA, sí. Nos va a ganar en casi todo, salvo en relaciones interpersonales".
"Pero lo más peligroso es cuando los seres humanos malvados la usan para causar daño. No la veo sola haciendo eso. De aquello tenemos que defendernos porque la IA agrega una capa de peligro en todos los problemas que tienen que ver con el mal", dice para cerrar el tema.
Educación
Varsavsky contó sobre el tema de la educación: "Soy un producto de la educación estatal argentina. Quise ayudar y di 11 millones de dólares. No se perdió todo, se creó Educ.ar y ayudó mucho. Mi apuesta era para mejorar la educación con el uso de la tecnología, pero el kirchnerismo trajo muchos conceptos socialistas y terminó con el mérito. No querer deprimir a los buenos para que los malos suban está mal. Hay una nueva tendencia: hay que potenciar al ser humano y que cada persona llegue más lejos con sus posibilidades".
El mensaje de Varsavsky para Mendoza
“Quiero decirle a Mendoza que no hay que tenerle miedo al desarrollo económico ni a la minería que se está desarrollando en Malargüe. Mendoza se pasó con el ecologismo extremo y hay que encontrar un balance para que le vaya bien al mendocino”, cerró el inversor que eligió la provincia para dejar una huella.
En pocas palabras
- Argentina: el magnate Martín Varsavsky teoriza que el futuro de la humanidad reside en Argentina, considerándola un refugio ante una posible Tercera Guerra Mundial.
- Wamani: detalla que Wamani, su estancia en San Carlos, Mendoza, no es un búnker sino un lugar hermoso y un refugio estratégico ante el colapso global.
- Inversiones y IA: menciona su inversión en la educación argentina y su visión sobre la inteligencia artificial aplicada a la medicina, buscando un balance para el desarrollo.