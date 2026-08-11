"El futuro de la humanidad pasa por la Argentina": la teoría del magnate con un refugio para la guerra nuclear

“Lo que argumento es que toda la Argentina es un refugio”, dice Varsavsky. Y profundiza: “Mis papás crecieron allí durante la Segunda Guerra Mundial, en la que hasta hubo un holocausto y no les pasó nada”.

Martín Varsavsky y familia en tierras sancarlinas. Foto: gentileza

Argentina, un refugio ideal para escapar de la Tercera Guerra Mundial

“Para escaparse de una Tercera Guerra Mundial hay que tener un país que funcione. Y la Argentina funciona peor que otros países, pero cuando las ‘papas queman’ en otros lugares del mundo, es un paraíso”, explicó el empresario.

La estancia Wamani, ubicada entre los arroyos Hondo y La Faja, al sudoeste de Pareditas, en San Carlos, tiene todo para ese “escape”.

Tanto, que con su familia ya acordaron dos “detonantes” para instalarse allí: la invasión de algún país de la OTAN como Polonia por parte de Rusia o la invasión de China a Taiwán.

Y mientras tanto, se disfruta. Con cabalgatas, acampadas y paseos en bicicleta por la montaña. “Cada diciembre voy por Mendoza. En octubre también andaré por allí”, dice Varsavsky.

Esta teoría sobre la Wamani como refugio será plasmada en una novela, que podría salir a la luz a fin de año.

“La novela ocurre en Wamani” y trata sobre “el futuro de mi familia en la Tercera Guerra Mundial. Mis hijos, mis padres y amigos en ese lugar, en ese contexto”.

El mapa que Martín Varsavsky comparte en sus redes sociales.

Y cuenta los inicios de la historia: “El último hemisferio –ante un colapso mundial- es el sur. El Cono Sur lleva la civilización. La humanidad llega al futuro a través del Cono Sur”.

Si se salva todo el sur, dice Varsavsky, habrá “tres regiones donde puede haber un salvataje: Cono Sur, Sudáfrica y Australia- Nueva Zelanda, pero acá (en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay) hay 300 millones de habitantes y hay agua, energía y comida”.

Es que “el problema de una guerra nuclear es que después viene el invierno nuclear, que es el enfriamiento que impide el crecimiento de los alimentos. Y Argentina tiene la pampa, no está en el escenario de la guerra termonuclear y no está en el escenario del invierno nuclear”.

Es decir, que “el futuro de la humanidad pasa por la Argentina”.

¿Y por qué Mendoza como refugio?

Dentro de la Argentina, “elegimos Mendoza porque siento lazos, porque iba de chico. Mi abuela era mendocina y tengo muy buenos recuerdos; además de un pasado vinculado con finca Flinchman”, reveló el empresario, quien también tiene inversiones en Tunuyán.

“Tenemos una casa en The Vines -una villa de lujo- que es como la antítesis del campo, de la cosa salvaje y la montaña. Cuando uno termina esas aventuras en carpa, cuando estás cansado, sucio y hambriento, te vas a The Vines y te tratan increíble”, detalló.

De la ley que limita a los extranjeros la compra de tierra Varsavsky reflexionó: "Está lleno de argentinos que compran departamentos en Miami y nadie les dice nada. Pero viene un norteamericano y no lo queremos dejar hacer lo mismo".

Wamani, el refugio nuclear de Varsavsky.

Tiene que haber una buena ley para que la gente no haga cosas que vayan en contra de la tierra, que maltrate a los argentinos o que maltrate a la Argentina: dañar absurdamente el ambiente. Pero si la gente respeta la ley, siendo ciudadano argentino a mí no me importa que extranjeros compren si tratan bien el suelo y a los argentinos Tiene que haber una buena ley para que la gente no haga cosas que vayan en contra de la tierra, que maltrate a los argentinos o que maltrate a la Argentina: dañar absurdamente el ambiente. Pero si la gente respeta la ley, siendo ciudadano argentino a mí no me importa que extranjeros compren si tratan bien el suelo y a los argentinos

"En España tengo una finca muy grande en Menorca y a nadie le pareció mal. Eso de vilificar (desacreditar) a los extranjeros es absurdo, hay argentinos buenos y malos y hay extranjeros buenos y malos", sumó para dejar en claro su postura.

Inteligencia artificial

El magnate describió: "Mi última empresa es la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Creo que es una fuerza del bien para la humanidad y que va a ayudar a resolver problemas matemáticos muy físicos".

"También -añade- hay quienes piensan que seremos mascotas de la IA y el tema es qué se entiende por mascota: si creemos que vamos a quedar disminuidos frente a los descubrimientos de la IA, sí. Nos va a ganar en casi todo, salvo en relaciones interpersonales".

"Pero lo más peligroso es cuando los seres humanos malvados la usan para causar daño. No la veo sola haciendo eso. De aquello tenemos que defendernos porque la IA agrega una capa de peligro en todos los problemas que tienen que ver con el mal", dice para cerrar el tema.

Educación

Varsavsky contó sobre el tema de la educación: "Soy un producto de la educación estatal argentina. Quise ayudar y di 11 millones de dólares. No se perdió todo, se creó Educ.ar y ayudó mucho. Mi apuesta era para mejorar la educación con el uso de la tecnología, pero el kirchnerismo trajo muchos conceptos socialistas y terminó con el mérito. No querer deprimir a los buenos para que los malos suban está mal. Hay una nueva tendencia: hay que potenciar al ser humano y que cada persona llegue más lejos con sus posibilidades".

Me siento más cómodo con la filosofía gobernante de ahora y creo que la educación es una materia para mejorar en la Argentina. La ciencia argentina puede volver a resurgir y no tenemos que discriminarla sino apoyarla Me siento más cómodo con la filosofía gobernante de ahora y creo que la educación es una materia para mejorar en la Argentina. La ciencia argentina puede volver a resurgir y no tenemos que discriminarla sino apoyarla

El mensaje de Varsavsky para Mendoza

“Quiero decirle a Mendoza que no hay que tenerle miedo al desarrollo económico ni a la minería que se está desarrollando en Malargüe. Mendoza se pasó con el ecologismo extremo y hay que encontrar un balance para que le vaya bien al mendocino”, cerró el inversor que eligió la provincia para dejar una huella.