Rutas nacionales: diputada hizo una denuncia penal por el desvío de un billón de pesos destinados a obras

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz realizó la denuncia penal contra Economía.

De acuerdo con la documentación adjuntada en el expediente, al 31 de mayo de 2026 el fideicomiso acumulaba un total de $1.001 billones volcados a inversiones financieras en el mercado local. Esta suma se encontraba distribuida entre colocaciones en plazos fijos y títulos públicos, a los que se sumaban otros $37.761 millones inmovilizados en cuentas bancarias del fideicomiso del sistema.

En conjunto, la masa de recursos sin ejecutar superaba los $1.038 billones al momento del corte analizado. La denuncia subraya que en un lapso de dos años y medio la recaudación asignada al fideicomiso trepó a $1.503 billones, pero solo se volcaron $394.406 millones al propósito legal para el cual fueron creados dichos tributos con destino a la red.

Esta diferencia contable implica un nivel de subejecución presupuestaria que alcanza el 73,8 % respecto del total acumulado en el fondo fiduciario. Asimismo, el escrito advierte sobre la existencia de ingresos tributarios específicos que no habrían ingresado efectivamente a la cuenta fiduciaria, por lo que se pidió rastrear el circuito financiero de las transferencias hacia las cuentas.

Pedido de medidas cautelares sobre los fondos de obras viales

Frente a este escenario, la legisladora solicitó a los tribunales federales la adopción urgente de medidas cautelares destinadas a preservar la prueba documental y contable. El requerimiento abarca la reserva de correos electrónicos, legajos administrativos, órdenes de pago, asientos contables e información bancaria generada desde enero de 2024 hasta la actualidad.

Vialidad nacional contará con moderna maquinaria para desarrollar su Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2023 de las rutas nacionales, en especial las de los pasos fronterizos, como el Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche.

Asimismo, la presentación pide constatar de manera inmediata los saldos existentes en las cuentas fiduciarias y la composición detallada de la cartera de inversiones del fondo. El objetivo central de la querella es reconstruir la cadena de mandos que autorizó la colocación de los recursos tributarios en instrumentos financieros en lugar de volcarlos a la ejecución de los trabajos.

En sus declaraciones públicas tras formalizar la demanda, Tolosa Paz enfatizó que los fondos con destino específico no pueden ser desviados hacia otros gastos del Estado ni ser utilizados como una cartera de inversión. La diputada remarcó que las rutas nacionales requieren intervenciones urgentes para garantizar la seguridad.

La causa quedó radicada en la Justicia Federal, donde las autoridades judiciales deberán determinar los pasos a seguir y resolver las solicitudes de prueba formuladas por la parte denunciante. En las próximas semanas se prevé que el juzgado intervenga para ordenar las primeras pericias sobre la gestión presupuestaria del sistema fiduciario.