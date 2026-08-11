"Aquí hay agua pura": qué tiene San Carlos como refugio para millonarios ante una Tercera Guerra Mundial

San Carlos, a la tapa de los diarios por ser refugio de millonarios.

San Carlos, a la tapa de los diarios por ser refugio de millonarios

“Es un pueblo tranquilo y tiene de todo. Aquí hay agua pura. Es un lugar maravilloso”, dice el intendente Alejandro Morillas sobre San Carlos y el por qué podría resultar atractivo para inversores como Varsavsky que no solo piensa en el campo como un destino remoto con mínima intervención humana, sino también como una especie de búnker en el cual refugiarse en caso de un colapso por la Tercera Guerra Mundial.

La estancia está por la vieja Ruta 101, cerca de la Laguna del Diamante, entre los arroyos Hondo y La Faja. Dentro de las 32.000 hectáreas está el Pico Wamani, de 5.000 metros, que le da el nombre al campo.

“Martín (Varsavsky) es muy cuidadoso del ambiente”, reconoció Morillas en diálogo con Diario UNO.

La estancia Wamani, un refugio para millonarios en San Carlos

La adquisición de las propiedades fue hace casi 3 años. Por la Municipalidad de San Carlos pasaron luego las autorizaciones para empezar a construir.

Martín Varsavsky cabalgando en Wamani, su campo en San Carlos, Mendoza. Foto: gentileza para Diario UNO

Ya están listas la pista de aterrizaje, los domos a la vera del arroyo y la restauración del casco principal. En proceso hay más construcciones, pero, mientras tanto, Wamani ya está recibiendo huéspedes.

También hay una pista para bicicletas en la que, en un futuro cercano, podría celebrarse alguna carrera para amantes de la montaña.

“Es un empujón enorme para San Carlos”, que ha aportado trabajadores al proyecto y que tiene que seguir trabajando para posicionarse turísticamente no solo por sus paisajes sino también como pueblo del vino, del orégano y de las aromáticas.

De quién era el campo antes de transformarse en un refugio para la Tercera Guerra Mundial

La expansión del grupo de inversores argentinos y extranjeros en San Carlos fue paso a paso. Según contó el propio Varsavsky, primero "compramos un campo; luego el de al lado. Y ahora tenemos unas 32 mil hectáreas".

Esas tierras rurales, según pudo saber Diario UNO, pertenecían a la familia Salcedo, de Luján de Cuyo.

Wamani, refugio para millonarios en San Carlos, Mendoza.

En ellas, era habitual ver pastar a las mulas del Aconcagua.

“Seguimos viendo otros campos, pero –por ahora- no firmamos nada más", reconoció además el empresario tecnológico.

“Me encanta Mendoza. A mí y a mi familia”, dijo Varsavsky.

“Tenemos dique, agua, de todo. Es un lugar maravilloso”, apoyó Morillas, desde San Carlos.