Vuelos: La ruta aérea Mendoza-Santiago de Chile fue calificada como la más turbulenta del mundo

El informe destaca que, a pesar de ser un trayecto corto que demanda alrededor de 60 minutos de vuelo, las características geográficas y meteorológicas de la región generan sacudidas constantes. La interacción entre las grandes masas de aire y el relieve montañoso explica la intensidad de este fenómeno en la zona.

Detalle del trayecto Mendoza - Santiago de Chile

Distancia: 196 kilómetros

196 kilómetros Duración promedio: 35 a 60 minutos

35 a 60 minutos Índice de turbulencia: 22,9 / 100 (el más alto del ranking)

22,9 / 100 (el más alto del ranking) Factores clave: vientos intensos, cambio de presión y valles cordilleranos

Movidito. El trayecto del vuelo entre Mendoza y Santiago de Chile tiene 196 kilómetros.

Un piloto explicó por qué la ruta aérea Mendoza-Santiago es tan inestable

El piloto Alejo Moiso ya había analizado los factores geográficos y atmosféricos que inciden en este trayecto trasandino. Según explicó el profesional, el cruce exige superar un gran paredón formado por picos que van de los 6.000 a los 7.000 metros de altura, como el Aconcagua, el Tupungato y el Mercedario, lo que interrumpe el flujo de aire.

Además, Moiso remarcó la presencia de las corrientes de chorro o Jetstream, que son flujos de viento rápidos formados por marcadas diferencias de temperatura. El especialista detalló que los aviones deben ascender rápidamente a unos 9.000 metros y luego realizar un descenso abrupto en pocos minutos, una maniobra donde la intensidad de estas corrientes determina la magnitud de las sacudidas que experimentan las aeronaves.

El impacto en la ruta aérea Mendoza-Santiago y el cruce cordillerano

El relieve de la cordillera funciona como una barrera natural que perturba las masas atmosféricas. Al chocar contra las altas cumbres, los vientos generan movimientos verticales e irregulares que impactan de manera directa en la estabilidad de los vuelos durante todo el trayecto.

Latam, una de las líneas aéreas que con sus vuelos unen Mendoza con Santiago de Chile.

Asimismo, estas corrientes de aire a alta velocidad han sido vinculadas históricamente con incidentes de navegación en la montaña. Antes del uso extendido del GPS, las estimaciones de tiempo y velocidad podían verse alteradas por estos vientos, lo que provocaba desvíos inadvertidos en los trayectos trazados por las tripulaciones.

A pesar de las molestias que produce este movimiento a los pasajeros, los sistemas de navegación actuales y la preparación técnica permiten operar el tramo con total seguridad. Las aerolíneas aplican protocolos específicos y monitorean de forma constante las variables meteorológicas para garantizar la protección en la ruta aérea.