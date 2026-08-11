Vuelos: La ruta aérea Mendoza-Santiago de Chile fue calificada como la más turbulenta del mundo

Un reciente informe internacional volvió a ubicar al trayecto aéreo que une Mendoza con Santiago de Chile como el de mayor nivel de inestabilidad del planeta. Se trata del vuelo más turbulento, corto por suerte y en el que un cafecito puede significar un enchastre.
La investigación de la plataforma Turbli analizó miles de vuelos en todo el globo y confirmó que atravesar la cordillera de los Andes presenta desafíos atmosféricos únicos para la aviación comercial durante todo el año.
La investigación de Turbli ubica a la ruta Mendoza-Santiago en lo más alto
El análisis elaborado por el sitio Turbli evaluó más de 10.000 vuelos y 550 aeropuertos a nivel global para determinar cuáles son los trayectos con mayor movimiento. Según este relevamiento, el recorrido de apenas 196 kilómetros entre Mendoza y la capital chilena encabeza la nómina mundial con un índice de turbulencia de 22,9 sobre 100.
El informe destaca que, a pesar de ser un trayecto corto que demanda alrededor de 60 minutos de vuelo, las características geográficas y meteorológicas de la región generan sacudidas constantes. La interacción entre las grandes masas de aire y el relieve montañoso explica la intensidad de este fenómeno en la zona.
Detalle del trayecto Mendoza - Santiago de Chile
- Distancia: 196 kilómetros
- Duración promedio: 35 a 60 minutos
- Índice de turbulencia: 22,9 / 100 (el más alto del ranking)
- Factores clave: vientos intensos, cambio de presión y valles cordilleranos
Un piloto explicó por qué la ruta aérea Mendoza-Santiago es tan inestable
El piloto Alejo Moiso ya había analizado los factores geográficos y atmosféricos que inciden en este trayecto trasandino. Según explicó el profesional, el cruce exige superar un gran paredón formado por picos que van de los 6.000 a los 7.000 metros de altura, como el Aconcagua, el Tupungato y el Mercedario, lo que interrumpe el flujo de aire.
Además, Moiso remarcó la presencia de las corrientes de chorro o Jetstream, que son flujos de viento rápidos formados por marcadas diferencias de temperatura. El especialista detalló que los aviones deben ascender rápidamente a unos 9.000 metros y luego realizar un descenso abrupto en pocos minutos, una maniobra donde la intensidad de estas corrientes determina la magnitud de las sacudidas que experimentan las aeronaves.
El impacto en la ruta aérea Mendoza-Santiago y el cruce cordillerano
El relieve de la cordillera funciona como una barrera natural que perturba las masas atmosféricas. Al chocar contra las altas cumbres, los vientos generan movimientos verticales e irregulares que impactan de manera directa en la estabilidad de los vuelos durante todo el trayecto.
Asimismo, estas corrientes de aire a alta velocidad han sido vinculadas históricamente con incidentes de navegación en la montaña. Antes del uso extendido del GPS, las estimaciones de tiempo y velocidad podían verse alteradas por estos vientos, lo que provocaba desvíos inadvertidos en los trayectos trazados por las tripulaciones.
A pesar de las molestias que produce este movimiento a los pasajeros, los sistemas de navegación actuales y la preparación técnica permiten operar el tramo con total seguridad. Las aerolíneas aplican protocolos específicos y monitorean de forma constante las variables meteorológicas para garantizar la protección en la ruta aérea.
En pocas palabras
- Ruta aérea: la ruta Mendoza-Santiago de Chile fue calificada como la más turbulenta del mundo según un análisis de Turbli.
- Análisis global: el informe analizó miles de vuelos, ubicando al trayecto trasandino con un índice de turbulencia de 22,9 sobre 100.
- Factores: la geografía montañosa y las corrientes de aire intensas explican la inestabilidad del vuelo, aunque se opera con seguridad.