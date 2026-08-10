El Financial Times puso en la mira mundial el refugio apocalíptico que millonarios construyen en Mendoza

Un búnker argento-extranjero de 10 millones de dólares en el Valle de Uco

Como contó Diario UNO hace un año, el proyecto es liderado por el empresario hispano-argentino Martín Varsavsky, quien compró el terreno en diciembre de 2023 junto con otros cinco coinversores, entre los que figuran Alec Oxenford (actual embajador argentino en Washington) y Dan Lubetzky (fundador de la marca Kind).

Hasta el momento, el grupo lleva invertidos casi 10 millones de dólares en la propiedad -de la cual Varsavsky posee el 50%-, construyendo casas prefabricadas, domos geodésicos equipados con paneles solares, e infraestructura para la cría de ganado.

Según la web de Wamani, la estancia adquirida por empresarios argentinos y extranjeros en San Carlos tiene 32.000 hectáreas. Foto: Wamani web

En diálogo con el medio británico, Varsavsky fue directo respecto a las motivaciones geopolíticas que impulsan el desarrollo. "Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, las líneas de batalla ya están trazadas", sentenció al Financial Times. Para el empresario, ante un eventual desastre nuclear o colapso del hemisferio norte, "tiene sentido tener un refugio".

Según su análisis, "toda Argentina y la región del Cono Sur" podrían sostener "sociedades complejas" luego de un conflicto bélico a gran escala, debido a la distancia de las zonas de impacto, la baja densidad poblacional y la capacidad para producir energía y alimentos.

Empresarios tecnológicos llevan invertidos en Mendoza 10 millones de dólares. Foto: Wamani web

"Tu propio internet", el atractivo de Milei y la mirada local

El plan de supervivencia roza la ciencia ficción. El Financial Times detalla que los socios están evaluando descargar grandes modelos de lenguaje (Inteligencia Artificial) en computadoras alimentadas con energía solar "para crear tu propio internet limitado" en caso de que los servidores globales dejen de funcionar.

Naturaleza única en San Carlos, Mendoza. Foto: Wamani web

El fenómeno no es aislado. Varsavsky reconoció al diario europeo que los magnates de Silicon Valley están mirando hacia el sur, alentados por las políticas de libre mercado del presidente Javier Milei. Incluso comparó su proyecto mendocino con el búnker que el multimillonario Peter Thiel construyó en Nueva Zelanda: "Casualmente llegamos a la misma conclusión: que, de todos los lugares a los que podrías ir en caso de una Tercera Guerra Mundial, Argentina es el mejor". A esto, sumó un componente cultural: "Hay gente que va a Argentina y dice: 'Vaya, este lugar se ve ahora más europeo que Europa'".

El Financial Times habló con Martín Varsavsky, uno de los dueños del proyecto en Mendoza. Foto: Wamani web

El Financial Times viajó hasta Eugenio Bustos, el pueblo de 12.000 habitantes cercano al refugio: "Es muy raro comprar tanta tierra sólo para uno mismo sin un plan comercial", dijo la empleada de una estación de servicio.

Al respecto, según publicó el sitio, los dueños están considerando abrir las instalaciones al turismo en plataformas como Airbnb para hacerlo autosustentable.

Por otro lado, los trabajadores locales lidian día a día con el desafío de la naturaleza. Lucía Castillo, arquitecta de 28 años que trabaja en el predio, relató al diario británico la rudeza del clima que obliga a los millonarios a quedarse encerrados varias veces al año: "Martín se asustó la primera vez que vio esos vientos".

Pese a los recelos, hay quienes ven el vaso medio lleno. Camila Martínez, guardaparque de la zona, también fue citada por el Financial Times: "La gente dice de todo, pero al menos Martín está conservando el paisaje, a diferencia de la mayoría de los grandes propietarios de tierras de aquí".

Mientras tanto, las obras siguen avanzando en el silencio de la cordillera de Mendoza, levantando una nueva estructura cada cuatro meses a la espera de lo que depare el futuro.