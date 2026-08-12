El vice de la Martín Zapata y las fotos sexuales, entre la "desgracia tecno" y la intención

La convocatoria a la sentada de alumnos del Martín Zapata para este martes por el caso del vicedirector del turno tarde y la proyección de fotos sexuales durante una clase.

El sumario administrativo ya estaba en marcha. El caso se conoció públicamente este martes por la mañana, cuando alumnos protagonizaron una sentada en los patios del edificio.

La movida de los chicos llamó la atención, sobre todo porque ya habían expuesto la situación ante los directivos, la investigación interna estaba iniciada y el directivo -que había sido notificado- no volvió a pisar el colegio, como lo indica el protocolo.

Oficialmente, la UNCuyo valora la decisión de los chicos de denunciar la situación. Nunca nadie admitirá que a los chicos se les fue la mano porque este martes actuaron como si la institución no hubiera hecho nada frente a la denuncia del lunes.

Radiografía del vicedirector sumariado por la UNCuyo

El vicedirector del turno tarde posee una vasta carrera docente en aulas de distintos colegios y jamás tuvo comportamientos que merecieran reproches de alumnos, colegas ni directivos.

Nunca antes había sido sumariado. Sin embargo, puertas adentro de la Escuela de Comercio Martín Zapata y de la coordinación de los colegios secundarios de la UNCuyo, aseguran que la conducta denunciada por alumnos debe ser investigada y que, prima facie, "es impropia del ámbito de educativo y formativo. Nuestra obligación es proteger a los alumnos", coinciden.

"Si esto hubiera ocurrido en su ámbito privado, sería un asunto personal. Pero ocurrió en la escuela y no había otro camino que promover el proceso administrativo", confió un experimentado docente de la UNCuyo.

Con una sentada en los patios del colegio, alumnos de la Martín Zapata se manifestaron este martes contra el vicedirector del turno tarde por la proyección de fotos sexuales. Foto: Matías Pascualetti

Las fotos que complican al vicedirector de la Martín Zapata

El lunes, autoridades observaron los contenidos proyectados el viernes por la tarde, desde su computadora personal, por el vicedirector, en una clase del preuniversitario de Ingeniería. Asistían alumnos de los turnos mañana y tarde de la Escuela de Comercio Martín Zapata y chicos que cursan en el Colegio Universitario Central y el Magisterio.

Se trató de fotografías de mujeres semidesnudas. No de material audiovisual. Así lo explicaron y demostraron con fotos de la situación los alumnos denunciantes. En las imágenes detectaron a una persona conocida en la Martín Zapata: una docente que formó parte del plantel como reemplazante hasta hace un tiempo.

El vicedirector sumariado tiene la chance de defenderse, con abogado representante, en el ámbito administrativo, a cargo de Legales de la UNCuyo.

La clave será determinar si tuvo la intención de mostrar esas fotos al alumnado o si la proyección ocurrió como consecuencia de un "accidente tecnológico".

Con todo, la investigación interna está en marcha y, para algunos consultados, se avecina una sanción, por más que todo haya sido fruto de "una desgracia tecno".

No sólo el ámbito laboral del directivo del turno tarde se vio trastocado por el escándalo de la difusión de las fotos de contenido sexual. También su vida privada.

Y la de la ex docente de la Martín Zapata que fue reconocida por los alumnos denunciantes.