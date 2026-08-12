Julio Cobos le pidió al Fiscal de Estado investigar cuánto perdió Mendoza por las rutas que Nación no reparó

Julio Cobos pretende que el fiscal de Estado, Fernando Simón, investigue si la falta de envío de fondos de la Nación perjudicó el patrimonio del Estado mendocino que debió reparar rutas nacionales por la seguridad vial de los conductores.

Puntualmente Cobos pretende que se aclare si a pesar de existir fondos específicos recaudados mediante impuestos a los combustibles, la Nación subejecutó estos recursos, desviándolos presuntamente hacia objetivos de equilibrio fiscal y cómo a consecuencia de eso Mendoza se vio obligada a utilizar su propio patrimonio para reparar tramos críticos y garantizar la seguridad vial y el comercio internacional.

La nota remarca que la decisión de Mendoza de intervenir esas rutas nacionales fue una medida de "emergencia excepcional" y no una renuncia a las responsabilidades que legalmente le competen a la Nación.

El fiscal de Estado, Fernando Simón, deberá investigar si el Estado mendocino sufrió un daño patrimonial con la falta de envío de fondos nacionales.

"El caso es que la provincia salió a reparar rutas nacionales por la seguridad vial de los mendocinos, porque supuestamente la Nación no tenía fondos para hacerlo, pero resulta que sí los tenía, el tema es que esos fondos de las rutas se destinaban a otros fines", amplió Julio Cobos en diálogo con Diario UNO.

Según la investigación del periodista Hugo Alconada Mon, pese a que es obligatorio que lo que se recauda por el SisVial vaya a obras viales, "desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%".

"Solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024 ($40.668 millones de $360.238 millones), subió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones) durante 2025, año electoral y de máxima confrontación legislativa, y bajó otra vez al 18,5% entre enero y mayo de 2026 ($83.144 millones de $450.500 millones). En total: $1.503.252 millones recaudados, $394.406 millones ejecutados y más de $1 billón que al cierre del período analizado permanecían sin aplicarse a obras viales.

Cuánto destinó Mendoza a rutas nacionales y cuánto debió recibir

Cobos, con el patrocinio legal de Federico Morandini (hijo del ex ministro Francisco Morandini) le pidió al fiscal de Estado que le pida al Poder Ejecutivo provincial y a Vialidad Provincial datos puntuales sobre los recursos mendocinos destinados a rutas nacionales desde el 1 de enero de 2025.

Específicamente, pide detallar por cada obra ejecutada por la provincia:

La identificación de la ruta, tramo y obra correspondientes.

correspondientes. Las fechas de inicio y finalización , así como la empresa contratista .

, así como la empresa . Los montos económicos detallados: monto contratado, actualizado, certificado y efectivamente pagado .

. La fuente de financiamiento y el monto exacto de los recursos provinciales aplicados.

Mientras que también pide que el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el fiduciario del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte informen a la Fiscalía de Estado de Mendoza: