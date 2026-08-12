La presunta confesión del vocero presidencial, que habría admitido que el Gobierno de Javier Milei destinó un alto porcentaje del Sistema Vial Integrado (Sisvial), un fondo que debería ir a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales, a sostener el "equilibrio fiscal", destapó un sin fin de especulaciones.
Julio Cobos le pidió al Fiscal de Estado investigar cuánto perdió Mendoza por las rutas que Nación no reparó
El ex diputado nacional le pidió a Fernando Simón que establezca cómo perjudicó a Mendoza que la Nación no mandara fondos para reparar rutas nacionales
Según la publicación del diario La Nación, el gobierno de Javier Milei recaudó más de $1,5 billón en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero solo aplicó la cuarta parte a ese fin. Así, para fines de mayo de este año, mantenía más de $1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos.
Tras esa información, el ex diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos le pidió por nota formal al Fiscal de Estado, Fernando Simón, que investigue si esa falta de envío de fondos nacionales para mantener las rutas le generó un daño patrimonial al Estado mendocino.
Puntualmente Cobos pretende que se aclare si a pesar de existir fondos específicos recaudados mediante impuestos a los combustibles, la Nación subejecutó estos recursos, desviándolos presuntamente hacia objetivos de equilibrio fiscal y cómo a consecuencia de eso Mendoza se vio obligada a utilizar su propio patrimonio para reparar tramos críticos y garantizar la seguridad vial y el comercio internacional.
La nota remarca que la decisión de Mendoza de intervenir esas rutas nacionales fue una medida de "emergencia excepcional" y no una renuncia a las responsabilidades que legalmente le competen a la Nación.
"El caso es que la provincia salió a reparar rutas nacionales por la seguridad vial de los mendocinos, porque supuestamente la Nación no tenía fondos para hacerlo, pero resulta que sí los tenía, el tema es que esos fondos de las rutas se destinaban a otros fines", amplió Julio Cobos en diálogo con Diario UNO.
Según la investigación del periodista Hugo Alconada Mon, pese a que es obligatorio que lo que se recauda por el SisVial vaya a obras viales, "desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%".
"Solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024 ($40.668 millones de $360.238 millones), subió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones) durante 2025, año electoral y de máxima confrontación legislativa, y bajó otra vez al 18,5% entre enero y mayo de 2026 ($83.144 millones de $450.500 millones). En total: $1.503.252 millones recaudados, $394.406 millones ejecutados y más de $1 billón que al cierre del período analizado permanecían sin aplicarse a obras viales.
Cuánto destinó Mendoza a rutas nacionales y cuánto debió recibir
Cobos, con el patrocinio legal de Federico Morandini (hijo del ex ministro Francisco Morandini) le pidió al fiscal de Estado que le pida al Poder Ejecutivo provincial y a Vialidad Provincial datos puntuales sobre los recursos mendocinos destinados a rutas nacionales desde el 1 de enero de 2025.
Específicamente, pide detallar por cada obra ejecutada por la provincia:
- La identificación de la ruta, tramo y obra correspondientes.
- Las fechas de inicio y finalización, así como la empresa contratista.
- Los montos económicos detallados: monto contratado, actualizado, certificado y efectivamente pagado.
- La fuente de financiamiento y el monto exacto de los recursos provinciales aplicados.
Mientras que también pide que el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el fiduciario del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte informen a la Fiscalía de Estado de Mendoza:
- Ejecución y destino de los fondos viales (Fideicomiso y SisVial): información completa sobre la recaudación, transferencia, disponibilidad, inversión y ejecución de dichos recursos.
- Inversiones financieras de los fondos: busca saber qué proporción de los recursos permaneció invertida financieramente, bajo qué plazos, qué autoridad dispuso las inversiones, cuáles fueron sus fundamentos normativos, qué rendimientos produjeron y qué destino final tuvieron.
- Uso fiscal de fondos afectados: pretende que se investigue de forma prioritaria si estos recursos, afectados específicamente por ley a infraestructura vial, fueron desviados directa o indirectamente para financiar el resultado fiscal general de la Nación.
- Declaraciones del vocero presidencial: pide obtener información oficial sobre las declaraciones del vocero presidencial del 10 de agosto de 2026 admitiendo que el Ministerio de Economía dispuso fondos de SisVial para contribuir al "equilibrio fiscal".
- Datos de gestión sobre las rutas de Mendoza: requerir el presupuesto disponible para cada ruta, los recursos afectados disponibles, el listado de obras previstas, suspendidas o no ejecutadas (con sus respectivos motivos), además de las transferencias reales efectuadas y las inversiones del sector.
En pocas palabras
- Julio Cobos: solicitó al Fiscal de Estado investigar el perjuicio a Mendoza por la falta de fondos nacionales para rutas.
- Javier Milei: se investiga si el gobierno desvió fondos del Sistema Vial Integrado (Sisvial) a otras áreas para el equilibrio fiscal.
- Perjuicio provincial: se busca determinar cuánto dinero de Mendoza se usó para reparar rutas nacionales ante la supuesta subejecución de fondos nacionales.