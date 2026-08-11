A fines de julio se cumplieron dos años de la creación del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal) encargado de gestionar el cobro a extranjeros que se atienden en hospitales públicos de la provincia.
Bajó 10 veces la atención a extranjeros en hospitales públicos de Mendoza desde que se les cobra
El ministro Rodolfo Montero celebró que Nación avance con el cobro a extranjeros no residentes en hospitales públicos como ya lo hace Mendoza desde 2024
"Desde entonces bajamos 10 veces la afluencia de extranjeros que atendemos en hospitales públicos", contó este martes el ministro de Salud de la provincia, Rodolfo Montero, quien celebró que una medida “con el mismo espíritu” –aunque con algunas diferencias- se haya decidido a nivel nacional.
“En Mendoza fuimos pioneros. No es una medida recaudatoria ni que limita el acceso al sistema, sino que busca poner fin al turismo sanitario gratuito que se sostiene con el esfuerzo y el dinero de los mendocinos”, dijo y ponderó: “Aquí funcionó”.
El efecto del cobro a extranjeros ya se siente claramente en el sistema de salud local: “Ya vienen muy pocos a atenderse en la provincia, 10 veces menos que hace dos años. Y los que vienen, no usan nuestros recursos”, dijo Montero.
Baja la atención a extranjeros en los hospitales públicos
Desde la creación del Reforsal, Mendoza atiende “muchísimos menos turistas en el sistema público de salud”, aseguró el ministro local.
En 2025, el ente recaudó solo $70 millones producto de la atención de extranjeros en hospitales mendocinos. Según explicó Montero, el monto, “que puede sonar bajo” esconde la verdadera ganancia: “Lo que dejás de gastar. Porque cuando le decís que tiene que pagar, no vienen a hacer turismo sanitario gratuito”.
Sí vienen a Mendoza, señaló el ministro, pero a atenderse en el sistema de salud privado: “Porque es muy sólido y hay profesionales de altísimo nivel”.
Urgencias sí: cómo es la atención a extranjeros en Mendoza
En Mendoza no se cobra la urgencia ni la emergencia, sino lo ambulatorio y lo programado.
“La medida que se adoptó hace dos años se hizo en un marco más amplio junto con la creación del ente que les cobra también a las obras sociales y prepagas para regularizar esa situación también, porque se daban algunas situaciones incorrectas dentro del sistema de salud”, repasó Montero.
“No tiene sentido que los argentinos o los mendocinos le paguemos la cirugía programada, el tratamiento de conducto, la tomografía, la consulta de oftalmología -todas prestaciones no urgentes- a un extranjero que vino sólo a esos fines al país”, justificó el ministro.
La situación del extranjero residente es distinta: “Tiene el mismo nivel de atención que cualquier argentino”.
El cobro de los hospitales públicos a las obras sociales
Por otra parte, el ministro Montero aseguró este martes que lo que hoy está cobrando el Reforsal a las obras sociales y prepagas por la atención de sus afiliados en hospitales públicos de Mendoza equivale, por mes, a lo que antes se lograba recuperar en un año.
El funcionario destacó ese fuerte incremento de la recaudación del sistema público de salud y aseguró que esos recursos ya se están traduciendo en mejoras concretas. “Nos ha permitido bajar las listas de cirugía en los hospitales porque les pagamos productividad a los médicos, equipar los hospitales con tecnología y comprar ambulancias”, señaló.
En ese sentido, explicó que el año pasado se renovó todo el parque automotor de ambulancias con recursos provenientes del sistema. “Entonces ahí te vas dando cuenta de los círculos virtuosos cuando vos efectivamente regularizas y el que tiene que pagar paga el sistema público, me refiero a los entes del seguro, a las prepagas o a las obras sociales o a los extranjeros, y entonces con esos recursos reinvertir en el sistema público y mejorar la calidad de servicio para los mendocinos, para los argentinos en general”, sostuvo.
La medida de Nación sobre el cobro a extranjeros no residentes
El gobierno nacional reglamentó este martes el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes en hospitales nacionales. La medida comenzará a regir este miércoles y establece diferencias según el estatus migratorio y la cobertura de salud.
La nueva modalidad fue oficializada mediante la Resolución 1066/2026, luego de los cambios introducidos en la Ley de Migraciones por el DNU 366/2025. Los extranjeros que no tengan residencia en Argentina deberán abonar la consulta antes de recibir la atención, mientras que quienes cuenten con cobertura internacional podrán ser facturados a su aseguradora, que será notificada dentro de las 24 horas.
En pocas palabras
- Mendoza pionera: celebró la medida nacional de cobro a extranjeros no residentes en hospitales públicos, similar a su sistema Reforsal.
- Turismo sanitario: la medida busca terminar con el uso gratuito de servicios de salud por parte de turistas, impactando positivamente en el sistema local.
- Recursos reinvertidos: el cobro a obras sociales y prepagas en hospitales permite mejorar la atención y equipamiento para los residentes.