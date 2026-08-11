El gobierno nacional reglamentó este martes el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes en hospitales nacionales. La norma regirá desde mañana miércoles e introduce diferencias según el estatus migratorio y la cobertura de Salud.
Atención médica a extranjeros: el gobierno nacional reglamentó el cobro previo
Salud fijó el protocolo para hospitales nacionales. Se deberá pagar antes de la consulta o solicitar el cobro a aseguradoras
La medida se oficializó mediante la Resolución 1.066/2026 en el Boletín Oficial, tras los cambios en la Ley de Migraciones aplicados por el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025. El nuevo esquema determina la admisión y facturación de la asistencia prestada.
Quienes no tengan residencia en Argentina abonarán la consulta antes del servicio. Si poseen cobertura internacional, la institución notificará la prestación dentro de las 24 horas para gestionar el cobro a la firma aseguradora.
Requisitos de atención médica a extranjeros en hospitales
Para ingresar al sistema en igualdad de condiciones con los argentinos, las personas con residencia permanente exhibirán su DNI. Si el documento se encuentra en trámite o extraviado, se aceptará la constancia digital emitida por la Dirección Nacional de Migraciones en la plataforma Radex.
Sin acreditación legal ni póliza, el efector aplicará el tarifario de la autoridad sanitaria. El pago completo resulta indispensable para acceder a turnos programados. Si la cobertura del seguro es parcial, el paciente abonará el saldo remanente antes del procedimiento.
El protocolo de urgencias para la atención médica a extranjeros
La norma garantiza asistencia frente a emergencias. Ningún centro del Estado demorará la admisión de un paciente crítico por carencia de fondos. Se considera emergencia todo cuadro con riesgo vital, como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves o complicaciones obstétricas.
El personal de salud clasificará la demanda según el protocolo vigente. Una vez estabilizado el cuadro, las prestaciones posteriores o la internación se facturarán al usuario o a su seguro.
El antecedente de Mendoza en la atención médica a extranjeros
Mendoza avanzó previamente en esta materia. La gestión provincial dispuso el cobro a personas sin residencia mediante el Decreto 9.535, en el marco de la reforma sanitaria local.
El esquema mendocino fijó un tarifario para guardias, internación y cirugías en efectores del Ministerio de Salud, manteniendo la gratuidad ante urgencias vitales. Con la nueva norma nacional, las provincias conservan sus esquemas en centros locales mientras la Nación aplica el cobro previo en sus hospitales.
En pocas palabras
- Atención médica: el Gobierno reglamentó el cobro de servicios a extranjeros no residentes en hospitales nacionales.
- Protocolo: se deberá pagar antes de la consulta o gestionar el cobro a aseguradoras, según el estatus migratorio.
- Excepciones: se garantiza asistencia ante emergencias con riesgo vital, sin demoras por falta de pago.