Atención médica a extranjeros: el gobierno nacional reglamentó el cobro previo

Requisitos de atención médica a extranjeros en hospitales

Para ingresar al sistema en igualdad de condiciones con los argentinos, las personas con residencia permanente exhibirán su DNI. Si el documento se encuentra en trámite o extraviado, se aceptará la constancia digital emitida por la Dirección Nacional de Migraciones en la plataforma Radex.

Hospital Militar de Mendoza. Uno de los nosocomios de gestión nacional.

Sin acreditación legal ni póliza, el efector aplicará el tarifario de la autoridad sanitaria. El pago completo resulta indispensable para acceder a turnos programados. Si la cobertura del seguro es parcial, el paciente abonará el saldo remanente antes del procedimiento.

El protocolo de urgencias para la atención médica a extranjeros

La norma garantiza asistencia frente a emergencias. Ningún centro del Estado demorará la admisión de un paciente crítico por carencia de fondos. Se considera emergencia todo cuadro con riesgo vital, como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves o complicaciones obstétricas.

El personal de salud clasificará la demanda según el protocolo vigente. Una vez estabilizado el cuadro, las prestaciones posteriores o la internación se facturarán al usuario o a su seguro.

El antecedente de Mendoza en la atención médica a extranjeros

Mendoza avanzó previamente en esta materia. La gestión provincial dispuso el cobro a personas sin residencia mediante el Decreto 9.535, en el marco de la reforma sanitaria local.

El esquema mendocino fijó un tarifario para guardias, internación y cirugías en efectores del Ministerio de Salud, manteniendo la gratuidad ante urgencias vitales. Con la nueva norma nacional, las provincias conservan sus esquemas en centros locales mientras la Nación aplica el cobro previo en sus hospitales.