El petrismo quiere medir la transparencia de la gestión de Alfredo Cornejo

El Índice Provincial de Transparencia Pública pretende medir si los organismos de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial cumplen o no con la ley de Acceso a la Información Pública. Foto: Gobierno de Mendoza

Debajo de esa afirmación subyace la idea de que no todos los organismos provinciales pueden cumplir en tiempo y forma con el aporte de información que se les solicitan.

Y amplió: "La transparencia no se fortalece sólo dictando normas: también hay que medir su cumplimiento para mejorar la calidad de las instituciones y fortalecer la confianza de la ciudadanía”.

En Mendoza existe desde el 2018 la ley 9.070 de Acceso a la Información Pública, que obliga a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Ministerio Público Fiscal, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, entes descentralizados y empresas con participación estatal o que presten servicios públicos a brindar información sobre su funcionamiento a quien lo solicite.

Ahora con el proyecto de Petri, a esa ley se le sumaría un artículo que incluiría ese índice de medición, que ya existe a nivel nacional desde el 2024 y la autoridad de aplicación sería la Oficina de Ética Pública.

Cómo se mediría la transparencia de los organismos estatales

El Índice Provincial de Transparencia Pública que se crearía con este proyecto de ley replicaría el que gestó en la Nación el mileismo.

El petrismo pretende medir si los organismos públicos de la gestión de Alfredo Cornejo cumplen o no con la ley de Acceso a la Información Pública.

"Lo que ya se mide a nivel nacional es si la información que brindan los organismos está completa y si está disponible. Se evalúa por ejemplo designaciones, la plantilla de personal, el organigrama, si han presentado la declaración jurada, la ejecución presupuestaria, las transferencias que se les han hecho, la ejecución de presupuesto", enumeró Petri.

Y sumó que dependiendo de cómo se da esa información se les brinda a cada organismo una puntuación. Según contó con ese sistema en el 2024 "la Oficina Anticorrupción logró puntaje ideal del 100%, pero ARCA llegó al 93%" y otros organismos estuvieron por debajo de esa puntuación.

"Lo interesante es ver que todos los organismos nacionales sumaron en el segundo semestre del 2024 sólo el 50,6%, mejoró respecto del primer semestre que había sido del 45%, pero aún estamos muy por debajo de lo ideal", remarcó la legisladora mendocina.

Según la iniciativa, la metodología de evaluación que se aplicaría en la provincia estará fundada en evidencia objetiva y verificable. Durante los primeros dos años, la evaluación y publicación de los resultados será anual, mientras que, a partir del tercer año, se realizará de manera semestral.