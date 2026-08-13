Para exportar GNL de Vaca Muerta, YPF y sus socios presentaron la mayor inversión desde que se creó el RIGI

Para el CEO de YPF, Horacio Marín, la inversión posicionará a partir del 2031 a Argentina como "exportador global de energía"

De aprobarse la inversión pasará a ser la más grande desde la creación en 2024 del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones. Y también la cuarta en magnitud de la historia del país, tras vender Metrogas a Edenor (U$S780 millones) y mientras profundiza su apuesta al potencial de la Vaca Muerta mendocina.

En qué consiste el proyecto de GNL que aspira al RIGI

El planteo ingenieril de la iniciativa abarca una arquitectura técnica compleja que integra la producción del insumo en origen, infraestructura Para el transporte masivo de gas, plantas de procesamiento de última generación y trenes de fraccionamiento de líquidos.

Como eslabón final de esa cadena aparecen 2 unidades flotantes de licuefacción (FLNG, por sus siglas en inglés), las cuales operarán de manera continua e integrada en aguas del Océano Atlántico, frente a las costas de la provincia de Río Negro.

Tal como están pensadas, ambas plataformas marítimas aportarán una capacidad de procesamiento y exportación de 12 millones de toneladas métricas por año (MTPA) de GNL. Según informaron desde YPF, un volumen que posicionará a Argentina entre los mayores productores y procesadores de gas natural licuado.

Hasta allí la inversión estimada es de U$S29.000 millones sobre el total que aspira a acceder a los beneficios del RIGI. "El régimen proporciona estabilidad jurídica, aduanera, fiscal y cambiaria de largo plazo, fundamental para viabilizar proyectos de infraestructura energética de gran escala, intensivos en capital y orientados a la exportación", señalaron.

La nueva inversión de YPF, en cifras

El plan financiero global detalla un desembolso total de U$S 51.000 millones a lo largo de 4 años, entre 2026 y 2030. El horizonte está puesto en 2031, fecha prevista para que las plantas flotantes empiecen a operar.

U$S 51.000 millones a lo largo de todo el proyecto.

a lo largo de todo el proyecto. U$S 29.000 millones hasta 2031 (puesta en marcha de las unidades FLNG).

hasta 2031 (puesta en marcha de las unidades FLNG). Infraestructura estratégica: U$S24.000 millones.

Desarrollo Upstream y pozos: U$S5.000 millones.

Proveedores nacionales: U$S15.000 millones en bienes y servicios locales.

en bienes y servicios locales. Empleos para construcción (2026-2030): 20.000 empleos anuales promedio (directos, indirectos e inducidos), con picos de hasta 40.000 trabajadores en el 3er año.

20.000 empleos anuales promedio (directos, indirectos e inducidos), con picos de hasta en el 3er año. Etapa de operación: 8.000 empleos anuales sostenidos a lo largo de toda su vida útil.

a lo largo de toda su vida útil. Capacidad de Procesamiento de GNL 12 MTPA (millones de toneladas métricas por año) en conjunto, operadas mediante dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) frente a la costa de Río Negro (Golfo San Matías).

(millones de toneladas métricas por año) en conjunto, operadas mediante dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) frente a la costa de Río Negro (Golfo San Matías). Nivel de exportaciones: ingresos estimados cercanos a U$S10.000 millones anuales durante dos décadas.