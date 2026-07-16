YPF dejó listo el terreno para perforar su tercer pozo en la Vaca Muerta mendocina

Así, aunque el compromiso original era ejecutarlos hacia 2028, el cronograma se adelantó y la perforación comenzará este año.

El plan completo contempla cinco nuevas perforaciones no convencionales en el sur de Mendoza: tres a cargo de YPF y dos de Quintana Energy. La petrolera privada tiene previsto iniciar en agosto la preparación del terreno del primero de sus pozos y comenzar la segunda locación hacia fin de año, con el objetivo de perforar entre fines de 2026 y 2027.

La búsqueda de petróleo no convencional en la Vaca Muerta de Mendoza

La intención de YPF con estos tres nuevos pozos –que se suman a los dos ya perforados- es evaluar el potencial productivo de la lengua de Vaca Muerta que está en territorio mendocino.

Explorando “tres horizontes diferentes”, como dijo Marín, la petrolera podrá reunir suficiente información geológica para definir el potencial de desarrollo de la formación en Malargüe.

YPF busca evaluar el potencial productivo de la vaca Muerta mendocina.

Los resultados que entusiasmaron a YPF

Los dos pilotos que YPF ya perforó en Paso Bardas Norte y CN VII A obtuvieron resultados auspiciosos. Según dijo la propia empresa en su momento, esos ensayos permitieron validar el modelo geológico de la Vaca Muerta mendocina y la llevaron a profundizar la exploración con más inversiones para una nueva campaña de perforaciones.

Aquellos pozos, que contaron con una inversión inicial de 17 millones de dólares, fueron fracturados y ensayados durante 2024. YPF destacó que ambos mostraron producción de petróleo liviano y calificó a las áreas como "prolíferas".

Durante los ensayos, el pozo de Paso Bardas Norte produjo alrededor de 35 metros cúbicos diarios de petróleo, mientras que el de CN VII A alcanzó 41 metros cúbicos diarios de petróleo, además de gas asociado.

Este segundo período exploratorio proyecta la perforación de un pozo piloto vertical y dos ramas horizontales más profundas. Según estima YPF, si los próximos pozos confirman la productividad esperada, las áreas Paso Bardas Norte y CN VII A podrían dar lugar, en una etapa de desarrollo, a más de 200 pozos horizontales, con la posibilidad de incorporar incluso un tercer nivel productivo.

Quintana Energy también acelera su plan en Malargüe

Mientras YPF avanza con sus tres nuevos pozos, Quintana Energy anticipó al Gobierno de Mendoza que comenzará en agosto la locación del primero de los dos pozos no convencionales comprometidos en el área Cañadón Amarillo.

La zona de Cañadón Amarillo.

La petrolera prevé iniciar la preparación del segundo hacia fines de este año, con el objetivo de perforarlos entre fines de 2026 y 2027.

Payún Oeste, la otra zona con potencial de petróleo no convencional

Otro de los focos de atención para el desarrollo de la Vaca Muerta mendocina está puesto en Payún Oeste. El bloque quedó bajo el control de Tango Energy, la compañía que adquirió el 100% de Aconcagua Energía.

La zona es considerada de interés por su potencial no convencional, aunque la petrolera concentró sus primeros esfuerzos en avanzar sobre el desarrollo de Vaca Muerta en Río Negro, donde obtuvo nuevas concesiones y proyecta un plan piloto.