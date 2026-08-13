Tras 3 meses frenó la desaceleración de la inflación: en julio fue 1,8% en Mendoza y 2,1% en el país

Así, la inflación acumulada anual alcanza el 32,6% en la provincia, y un 17,7% en lo que va del 2026. En el plano nacional sigue más arriba: 33,5%, con un 19,3% al cabo de los 7 primeros meses de este año.

El gasto en esparcimiento, un capítulo que siempre empuja la inflación en vacaciones, fue uno de los motores del IPC de julio

La evolución de la inflación de junio a julio

Si bien para los analistas no significa un salto preocupante, la nueva suba significa un quiebre de la mini-tendencia bajista. La curva descendente había empezado a dibujarse tras el pico de 3,6% en marzo y que tocó un piso de 1,5% en junio, el índice de inflación más bajo desde mediados del 2025.

Lo cierto es que dentro de la canasta mensual, además de precios regulados como el transporte y estacionales como el gasto en esparcimiento se colaron Educación (2,8%) y una casi constante mes a mes: la suba de cuotas dispuesta periódicamente por las empresas de medicina prepaga, que promedió un 2,1%.

A su vez, de acuerdo a la medición de la DEIE los capítulos con menores incrementos fueron Vivienda y Servicios Básicos (1,3%), y el siempre inflacionario Alimentos y Bebidas. Un 1% apenas a lo largo del mes confirma como el consumo sigue volando bajo.

La contracara fue, otra vez, la caída en indumentaria. El rubro que viene golpeado por la merma sostenida de ventas, la importación y las compras online, acusó una retracción de 1,5% en comparación con junio.

Los rubros más inflacionarios para el INDEC

En la ponderación del INDEC hubo coincidencias en parte con el cálculo de la Dirección de Estadísticas de Mendoza, aunque con valores más elevados. Por caso, el top 3 lo lideró Recreación y Cultura con un exorbitante 5%, junto a Restaurantes y Hoteles (2,8%) y Salud, con una variación del 2,5%.

A nivel de las categorías, los precios del llamado IPC Núcleo (1,8%), que toma precios no atados a fluctuaciones temporales, tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales. Un ítem compensado con la caída en expensas.

En orden decreciente de incidencia aparecen los Estacionales (4,5%) por el aumento en verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento. Y aunque menor, también tuvieron su impacto los precios Regulados (2,1%) que engloban a servicios y tarifas en general: en julio influyeron los aumentos en Transporte público, prepagas y electricidad.