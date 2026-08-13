La desaceleración de la inflación que venía dándose en los 3 meses se frenó en julio. Mientras el IPC (Índice de Precios al Consumidor) llegó a 1,8% en Mendoza, según el INDEC a nivel nacional trepó a 2,1%.
Tras 3 meses frenó la desaceleración de la inflación: en julio fue 1,8% en Mendoza y 2,1% en el país
La suba del transporte, mantenimiento del hogar y esparcimiento por vacaciones de invierno empujaron la inflación mensual. El IPC acumulado anual supera el 32%
El mes anterior había marcado, con 1,5% y 1,9% respectivamente. Pero julio dio un repunte indeseado para la promesa del Gobierno de llegar a 0 en agosto.
Entre los rubros que la sostuvieron el podio estuvo encabezado por Transporte por la suba del boleto (4,7%). Le siguió Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (3,6%) y luego lógicamente Esparcimiento (3%), por el efecto de las vacaciones de invierno.
Así, la inflación acumulada anual alcanza el 32,6% en la provincia, y un 17,7% en lo que va del 2026. En el plano nacional sigue más arriba: 33,5%, con un 19,3% al cabo de los 7 primeros meses de este año.
La evolución de la inflación de junio a julio
Si bien para los analistas no significa un salto preocupante, la nueva suba significa un quiebre de la mini-tendencia bajista. La curva descendente había empezado a dibujarse tras el pico de 3,6% en marzo y que tocó un piso de 1,5% en junio, el índice de inflación más bajo desde mediados del 2025.
Lo cierto es que dentro de la canasta mensual, además de precios regulados como el transporte y estacionales como el gasto en esparcimiento se colaron Educación (2,8%) y una casi constante mes a mes: la suba de cuotas dispuesta periódicamente por las empresas de medicina prepaga, que promedió un 2,1%.
A su vez, de acuerdo a la medición de la DEIE los capítulos con menores incrementos fueron Vivienda y Servicios Básicos (1,3%), y el siempre inflacionario Alimentos y Bebidas. Un 1% apenas a lo largo del mes confirma como el consumo sigue volando bajo.
La contracara fue, otra vez, la caída en indumentaria. El rubro que viene golpeado por la merma sostenida de ventas, la importación y las compras online, acusó una retracción de 1,5% en comparación con junio.
Los rubros más inflacionarios para el INDEC
En la ponderación del INDEC hubo coincidencias en parte con el cálculo de la Dirección de Estadísticas de Mendoza, aunque con valores más elevados. Por caso, el top 3 lo lideró Recreación y Cultura con un exorbitante 5%, junto a Restaurantes y Hoteles (2,8%) y Salud, con una variación del 2,5%.
A nivel de las categorías, los precios del llamado IPC Núcleo (1,8%), que toma precios no atados a fluctuaciones temporales, tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales. Un ítem compensado con la caída en expensas.
En orden decreciente de incidencia aparecen los Estacionales (4,5%) por el aumento en verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento. Y aunque menor, también tuvieron su impacto los precios Regulados (2,1%) que engloban a servicios y tarifas en general: en julio influyeron los aumentos en Transporte público, prepagas y electricidad.
En pocas palabras
- Inflación: Frenó la desaceleración en julio, con 1,8% en Mendoza y 2,1% a nivel nacional.
- Causas: El transporte (4,7%), el mantenimiento del hogar (3,6%) y el esparcimiento (3%) impulsaron la suba.
- Acumulado anual: La inflación ya supera el 32% en la provincia y el 33% en el país.