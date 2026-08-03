Alquileres y servicios clave, entre los aumentos que se vienen en agosto

Por los aumentos periódicos de cuotas, la medicina prepaga suele estar en el top 5 de rubros de la canasta que sostiene la inflación.

Medicina prepaga

Uno de los frentes de mayor sensibilidad social está representado por las empresas de medicina prepaga. En esta oportunidad, los planes de salud tendrán una suba generalizada que oscilará entre el 1,8% y 2,9%.

El valor a aplicar por las empresas prestadoras, varias de las cuales ya empezaron a notificar a sus afiliados, depende de la política comercial, tipo de cobertura y región geográfica.

Hay que recordar que los ajustes de las cuotas reflejan la inflación a 2 meses vista. Así, el de agosto se basa en el IPC de junio, que llegó a 1,5% en Mendoza y 1,9% a nivel país, luego que las prepagas aplicaran aumentos de hasta 1,9% en julio.

Tanto para los de actualización trimestral como anual, los contratos de alquiler sufren otro cambio en agosto.

Gas natural

Paralelamente, el capítulo de servicios públicos sigue el esquema de revisiones periódicas dispuesto por el gobierno para la recomposición de cuadros tarifarios. En ese contexto, este mes rige otra suba de la tarifa de gas natural.

La resolución 167/2026 de la Secretaría de Energía modificó la frecuencia de aplicación de la Diferencia Diaria Acumulada (DDA), que compensa los desfasajes entre el valor del gas estimado al inicio del período y el que cobran los productores.

Desde agosto, esa diferencia se trasladará a las facturas que pagan los usuarios cada 2 meses. O sea que el próximo ajuste por ese concepto será en octubre.

Alquileres, otra vez arriba

Por fuera de tarifas reguladas, el mercado inmobiliario aporta su cuota a la inflación de agosto con otra actualización de los contratos de alquiler.

Quienes aún mantienen contratos bajo la derogada ley de alquileres deberán asimilar el ajuste marcado por el Índice de Contratos de Locación (ICL), el cual establece para este mes un incremento anualizado que alcanza el 31,52%.

Por su parte, a los inquilinos que afrontan actualización trimestral por inflación (iniciados o reajustados en marzo) les toca otro recálculo este mes.

A la espera del dato definitivo del IPC de julio que publica el INDEC, las estimaciones del sector privado calculan que dicho ajuste se ubicará holgadamente en torno al 9% para el trimestre correspondiente.