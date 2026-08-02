Con un gasto menor, creció el turismo en vacaciones de invierno: Mendoza, entre las provincias más económicas

Desde CAME señalaron que "la llegada de 400.000 visitantes extranjeros ayudó a compensar la baja del turismo nacional" y fue clave para el comercio. Los turistas recorrieron provincias como Mendoza atraídos también por la ventaja cambiaria.

Con Malargüe al frente, la nieve atrajo a muchos turistas a Mendoza. El balance: una mayor estadía promedio y un gasto promedio de $115 mil diarios

Menos turismo nacional, más extranjero: el gasto en vacaciones

La recuperación registrada durante este período constituye una señal favorable tras la caída del 11% sufrida en el turismo interno en 2025.

No obstante, para las estadísticas de CAME aún no alcanza: el turismo actual está 16,9% debajo de la marca récord que había dejado la temporada 2023. Así y todo, de los 4,6 millones de turistas, 4,2 fueron nacionales.

En total, redondearon un balance económico de U$S1.412 millones durante estas vacaciones de invierno. Un 2,5% más que hace un año a precios constantes. Pero, lo dicho, el gasto promedio bajó 5,6% interanual.

Ese porcentaje resulta de un gasto de $115.115 por día, en base a una estadía promedio de 4 días. En 2025 fue de 3,9 días.

Con todo, Mendoza, junto a Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca para CAME mostraron un sólido resultado en base a una vasta agenda cultural y sus propuestas gastronómicas.

Mendoza, entre las más económicas y elegidas por el turismo

Centros invernales como Las Leñas posicionaron a Malargüe entre los destinos de mayor ocupación hotelera, con 80%. Bariloche lideró con 85%, secundada por Ushuaia, San Martín de los Andes y el departamento del sur mendocino.

En general, la provincia de Mendoza con sus distintas locaciones concentró 74%, a partir de una estadía promedio mayor a la del país (5,7 días). Pero el gasto promedio fue inferior ($103.105), con un pico de $124 mil entre los que se alojaron en hoteles.

En un análisis comparativo de costos, la Fundación ECOSUR destacó que el factor precio fue determinanteal elegir destinos. Así, Córdoba se posicionó como la provincia más económica, a razón de U$S 3.420 para una semana en familia.

Aquí también aparece Mendoza, con un gasto medio semanal de U$S 3.625. Salta, con U$S4.213, completó el podio de destinos en cuanto a costos.

La otra cara de la moneda: Costa Atlántica y provincia de Buenos Aires, con una de las temporadas invernales más débiles de los últimos años. Asimismo, Bariloche fue el destino más caro del país, con una canasta semanal fliar de U$S 4.859.