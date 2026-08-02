Cambió el plazo fijo en dólares en el Banco Nación: cuánto ganás en 30 días si invertís 2.500 dólares y qué banco paga más

Luego de haber alcanzado un techo de 2,50% de Tasa Nominal Anual (TNA) para este lapso de tiempo, el Banco Nación reajustó la ganancia de los ahorristas a un rendimiento del 1,25% TNA.

Cálculo de rentabilidad en el Banco Nación para USD 2.500:

Capital depositado: 2.500 dólares

2.500 dólares Plazo de colocación: 30 días

30 días Tasa Nominal Anual (TNA): 1,25%

1,25% Ganancia neta obtenida: 2,57 dólares

En el caso de que un ahorrista coloque un capital de 2.500 dólares a un plazo fijo de 30 días en el Banco Nación, la ganancia al finalizar el mes será de 2,57 dólares, retirando un total acumulado de 2.502,57 dólares.

¿Cuánto ofrece cada banco de tasa de interés por un plazo fijo en dólares?

La competencia entre los diferentes bancos para captar a los ahorristas en dólares se mantiene constante, aunque las diferencias entre las principales entidades suelen ser acotadas. A pesar de esto, el Banco Nación encabeza el listado de rentabilidad.

A continuación, la comparativa de la Tasa Nominal Anual (TNA) que maneja cada banco para depósitos a 30 días y el rendimiento estimado al invertir 2.500 dólares:

Banco Nación (1,25% TNA)

Banco Macro (1,50% TNA)

Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)

BBVA Argentina (1,00% TNA)

Banco Ciudad (0,10% TNA)

Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)

Puntos clave a considerar antes de invertir: