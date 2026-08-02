Los bancos mantienen al plazo fijo en dólares como una de las herramientas de inversión tradicionales más atractivas para seducir a aquellos ahorristas que buscan resguardar su capital o sacar un rendimiento a las divisas depositadas en sus cajas de ahorro. No obstante, agosto lo iniciaron con una baja en la tasa de interés y se presume que habrán más.
Cambió el plazo fijo en dólares en el Banco Nación: cuánto ganás en 30 días si invertís 2.500 dólares y qué banco paga más
Los bancos mantienen al plazo fijo en dólares como una de las herramientas de inversión tradicionales más atractivas para seducir a aquellos ahorristas que buscan resguardar su capital o sacar un rendimiento a las divisas depositadas en sus cajas de ahorro.
No es casualidad que este instrumento continúe entre los más populares. Si bien es cierto que un plazo fijo en dólares no ofrece márgenes de ganancia elevados, también es verdad que, a diferencia de otras alternativas financieras, nunca pone en riesgo el dinero depositado y desde el primer día adelanta cuánto se va a ganar exactamente en el período elegido.
Cuánto se puede ganar con 2.500 dólares en un plazo fijo a 30 días
Entre los principales bancos del sistema financiero, el Banco Nación es el que acumula mayor cantidad de clientes. De hecho, hasta hace pocos días era también la entidad que ofrecía una mayor tasa de interés.
Luego de haber alcanzado un techo de 2,50% de Tasa Nominal Anual (TNA) para este lapso de tiempo, el Banco Nación reajustó la ganancia de los ahorristas a un rendimiento del 1,25% TNA.
Cálculo de rentabilidad en el Banco Nación para USD 2.500:
- Capital depositado: 2.500 dólares
- Plazo de colocación: 30 días
- Tasa Nominal Anual (TNA): 1,25%
- Ganancia neta obtenida: 2,57 dólares
En el caso de que un ahorrista coloque un capital de 2.500 dólares a un plazo fijo de 30 días en el Banco Nación, la ganancia al finalizar el mes será de 2,57 dólares, retirando un total acumulado de 2.502,57 dólares.
¿Cuánto ofrece cada banco de tasa de interés por un plazo fijo en dólares?
La competencia entre los diferentes bancos para captar a los ahorristas en dólares se mantiene constante, aunque las diferencias entre las principales entidades suelen ser acotadas. A pesar de esto, el Banco Nación encabeza el listado de rentabilidad.
A continuación, la comparativa de la Tasa Nominal Anual (TNA) que maneja cada banco para depósitos a 30 días y el rendimiento estimado al invertir 2.500 dólares:
- Banco Nación (1,25% TNA)
- Banco Macro (1,50% TNA)
- Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)
- BBVA Argentina (1,00% TNA)
- Banco Ciudad (0,10% TNA)
- Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)
Puntos clave a considerar antes de invertir:
- Cero riesgo de capital: La tasa acordada no se modifica durante la vigencia de la colocación.
- Operativa 100% digital: Se puede constituir de forma rápida mediante Home Banking o la app de la entidad bancaria sin necesidad de acudir a una sucursal física.
- Disponibilidad inmediata al vencimiento: Cumplidos los 30 días, el capital más los intereses se acreditan automáticamente en la caja de ahorro en dólares.
En pocas palabras
- Plazo fijo en dólares: Sigue siendo una herramienta atractiva para resguardar capital y obtener rendimientos en divisas.
- Rendimiento actual: El Banco Nación ofrece 1,60% TNA, generando 3,29 dólares de ganancia neta por cada 2.500 depositados a 30 días.
- Comparativa bancaria: El Banco Nación lidera la oferta de tasas, seguido por Banco Macro y otras entidades con rendimientos inferiores.