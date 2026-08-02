Cuánto se puede ganar en agosto con un plazo fijo de $3.000.000

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo

Con la baja en el porcentaje de la inflación durante el gobierno de Javier Milei, quedaron atrás las épocas en que un plazo fijo llegaba a pagar una tasa de interés superior al 100% anual. De hecho, en la actualidad, ningún banco llega a ofrecer ni siquiera un 2% mensual a sus clientes por depósitos a 30 días.

Esto es lo que ofrece cada banco, según lo informado al Banco Central, por un plazo fijo a 30 días:

Banco Nación: 19% de tasa de interés anual

Banco Galicia: 17,5% de tasa de interés anual

Banco BBVA Argentina: 18,5% de tasa de interés anual

Banco Santander: 16% de tasa de interés anual

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de tasa de interés anual

Banco Macro: 19,5% de tasa de interés anual

Banco ICBC: 17,2% de tasa de interés anual

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17% de tasa de interés anual

Banco Patagonia: 16% de tasa de interés anual

Banco Credicoop: 17,5% de tasa de interés anual

Banco Hipotecario: 17% de tasa de interés anual

Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $2.000.000 en un mes

Un secreto a voces que guardan los bancos tiene que ver con cómo se debe hacer un plazo fijo para que el cliente obtenga un mayor rendimiento.

En ese sentido, hay que tener en cuentas que hay entidades como el Banco Nación que hacen una diferencia según el modo en que se haga el plazo fijo, ya sea desde una sucursal por ventanilla o vía electrónica. En ese sentido, si se hace desde un teléfono celular o desde una computadora, el rendimiento es mayor, por lo que se debe tener en cuenta este detalle a la hora de querer hacer un plazo fijo.

En el caso de que una persona tuviese $2.000.000 y los colocara en un plazo fijo, por ejemplo en el Banco Nación, después de 30 días habrá obtenido de ganancia $25.479,45 si lo hiciera desde la sucursal, pero si fuese desde su teléfono o computadora el rendimiento daría un monto de $31.232,88.