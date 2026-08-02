Confirmado el precio del dólar este lunes 3 de agosto en cada banco después de haber llegado a su récord

Precio del dólar en cada uno de los bancos este lunes 3 de agosto

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.510 en el inicio de la jornada bancaria, el resto de las entidades más importantes también dieron a conocer cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 3 de agosto. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:

Banco Galicia: $1.510

Banco Nación: $1.510

Banco ICBC: $1.500

Banco BBVA: $1.515

Banco Supervielle: $1.517

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.505

Banco Santander: $1.510

Brubank: $1.503

Banco Credicoop: $1.510

Banco Macro: $1.520

Banco Piano: $1.515

Banco de Comercio: $1.510

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 3 de agosto

En las cuevas la situación no es muy diferente en cuanto a venderse cerca de su récord, pero sí lo es en cuanto a las cotizaciones que se manejan. En ese sentido, se pudo saber que el dólar blue tendrá un precio de $1.560 este lunes 2 de agosto, o sea que solamente estará $10 por debajo de su récord y $50 pesos por encima del valor del dólar que se vende en los bancos.