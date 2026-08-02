Confirmado el precio del dólar este lunes 3 de agosto en cada banco después de haber llegado a su récord

La cotización del dólar crea mucha expectativa, ya que la semana pasada los bancos llegaron a cotizarlo al precio récord de $1.520, mientras que en las cuevas, el dólar blue, se llegó a vender a $1.570.
De hecho, el Banco Nación ha confirmado que este lunes lo venderá a un precio muy cercano al récord, ya que sus pizarras mostrarán un dólar a un precio de $1.510 en el inicio de la jornada.
Precio del dólar en cada uno de los bancos este lunes 3 de agosto
Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.510 en el inicio de la jornada bancaria, el resto de las entidades más importantes también dieron a conocer cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 3 de agosto. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:
- Banco Galicia: $1.510
- Banco Nación: $1.510
- Banco ICBC: $1.500
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.517
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.505
- Banco Santander: $1.510
- Brubank: $1.503
- Banco Credicoop: $1.510
- Banco Macro: $1.520
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.510
A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 3 de agosto
En las cuevas la situación no es muy diferente en cuanto a venderse cerca de su récord, pero sí lo es en cuanto a las cotizaciones que se manejan. En ese sentido, se pudo saber que el dólar blue tendrá un precio de $1.560 este lunes 2 de agosto, o sea que solamente estará $10 por debajo de su récord y $50 pesos por encima del valor del dólar que se vende en los bancos.
En pocas palabras
- Dólar: El precio del dólar inicia la semana con expectativas tras alcanzar un récord la semana pasada.
- Cotización bancaria: Los bancos argentinos confirmaron la cotización del dólar para este lunes 3 de agosto.
- Dólar blue: La divisa paralela se venderá a $1.560, solo $10 por debajo de su máximo histórico.