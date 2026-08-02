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Confirmado el precio del dólar este lunes 3 de agosto en cada banco después de haber llegado a su récord

El dólar llegó a su récord la semana pasada y luego bajó levemente. Esta semana su precio arranca con mucha expectativa por parte de los mercados

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Confirmado el precio del dólar este lunes 3 de agosto en cada banco después de haber llegado a su récord

Confirmado el precio del dólar este lunes 3 de agosto en cada banco después de haber llegado a su récord

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este lunes 3 de agosto, cuando se habiliten las operaciones cambiarias para el público en general en el primer día hábil del mes.

La cotización del dólar crea mucha expectativa, ya que la semana pasada los bancos llegaron a cotizarlo al precio récord de $1.520, mientras que en las cuevas, el dólar blue, se llegó a vender a $1.570.

De hecho, el Banco Nación ha confirmado que este lunes lo venderá a un precio muy cercano al récord, ya que sus pizarras mostrarán un dólar a un precio de $1.510 en el inicio de la jornada.

Precio del dólar en cada uno de los bancos este lunes 3 de agosto

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.510 en el inicio de la jornada bancaria, el resto de las entidades más importantes también dieron a conocer cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 3 de agosto. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:

  • Banco Galicia: $1.510
  • Banco Nación: $1.510
  • Banco ICBC: $1.500
  • Banco BBVA: $1.515
  • Banco Supervielle: $1.517
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
  • Banco Patagonia: $1.520
  • Banco Hipotecario: $1.505
  • Banco Santander: $1.510
  • Brubank: $1.503
  • Banco Credicoop: $1.510
  • Banco Macro: $1.520
  • Banco Piano: $1.515
  • Banco de Comercio: $1.510

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 3 de agosto

En las cuevas la situación no es muy diferente en cuanto a venderse cerca de su récord, pero sí lo es en cuanto a las cotizaciones que se manejan. En ese sentido, se pudo saber que el dólar blue tendrá un precio de $1.560 este lunes 2 de agosto, o sea que solamente estará $10 por debajo de su récord y $50 pesos por encima del valor del dólar que se vende en los bancos.

En pocas palabras

  • Dólar: El precio del dólar inicia la semana con expectativas tras alcanzar un récord la semana pasada.
  • Cotización bancaria: Los bancos argentinos confirmaron la cotización del dólar para este lunes 3 de agosto.
  • Dólar blue: La divisa paralela se venderá a $1.560, solo $10 por debajo de su máximo histórico.
Resumen generado por Thinkindot AI

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