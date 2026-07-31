Julio se despidió con una caída del dólar mayorista y un aumento de los financieros

El mercado cambiario operó este viernes 31 de julio con una marcada tendencia a la baja en la mayoría de las cotizaciones del dólar. La presión vendedora redujo la brecha entre la divisa oficial y el blue, y que dejó al mayorista debajo de los $1.485 tras perder $3.
De esta manera, el dólar en las pizarras del Banco Nación se mantuvo a $1.510, mismo valor que la semana anterior y que a principios de julio. Incluso con una paridad llamativa en la mayoría de los bancos, salvo en los provinciales donde superó ese valor.
Eso hizo retroceder lógicamente al dólar tarjeta. La cotización de referencia para consumos en el exterior y pago de plataformas de streaming finalizó en $1.963 para la venta, con el recargo impositivo del 30%.
El dólar blue se contagió de la corriente bajista y se replegó hasta los $1.560 para la venta después de perder $5 este viernes. Aún con esta baja, sostuvo una ganancia de $45 en julio (3%).
El comportamiento local se alineó con el debilitamiento global de la divisa norteamericana. A esto se sumó la licitación en la que el Ministerio de Economía logró un rollover del 144,5%: así colocó $12,21 billones, acompañados por otros U$S309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029.
La caída del dólar mayorista y los financieros
En el segmento mayorista, el dólar oficial retrocedió por tercera jornada consecutiva a $1.485 para la venta, alcanzando su valor más bajo en más de una semana. Así, la cotización se ubicó a un 24,2% del techo de la banda cambiaria ($1.884,87).
Por su parte, los tipos de cambio implícitos se sumaron a la racha negativa. El dólar MEP registró un aumento de $10 para quedar en $1.518 al cierre de la jornada financiera. En tanto, el Contado con liquidación (CCL) tuvo el mayor incremento y finalizó en $1.576,30.