Julio se despidió con una caída del dólar mayorista y un aumento de los financieros

El Ministerio de Economía logró colocar deuda en moneda extranjera, lo que también hizo bajar el valor del dólar

El dólar blue se contagió de la corriente bajista y se replegó hasta los $1.560 para la venta después de perder $5 este viernes. Aún con esta baja, sostuvo una ganancia de $45 en julio (3%).

El comportamiento local se alineó con el debilitamiento global de la divisa norteamericana. A esto se sumó la licitación en la que el Ministerio de Economía logró un rollover del 144,5%: así colocó $12,21 billones, acompañados por otros U$S309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029.

La caída del dólar mayorista y los financieros

En el segmento mayorista, el dólar oficial retrocedió por tercera jornada consecutiva a $1.485 para la venta, alcanzando su valor más bajo en más de una semana. Así, la cotización se ubicó a un 24,2% del techo de la banda cambiaria ($1.884,87).

Por su parte, los tipos de cambio implícitos se sumaron a la racha negativa. El dólar MEP registró un aumento de $10 para quedar en $1.518 al cierre de la jornada financiera. En tanto, el Contado con liquidación (CCL) tuvo el mayor incremento y finalizó en $1.576,30.