Los bancos confirmaron el precio del dólar tras haber tocado el récord: a cuánto se venderá este viernes 31 de julio
El precio del dólar para este viernes 31 de julio fue confirmado por cada uno de los bancos luego de que a principios de semana llegara a su precio más alto
En los primeros días de la semana, el dólar llegó a venderse a $1.520, el precio más alto en lo que va del año, pero en las siguientes jornadas, la moneda norteamericana bajó en su cotización.
La confirmación del precio del dólar fue dada por cada uno de los bancos, que remitieron sus informes al Banco Central para que este los diera a conocer.
El mismo movimiento hizo el dólar blue en las últimas 24 horas. Tras haber llegado a valer $1.570, este viernes se venderá a un precio más bajo, aunque manteniendo una brecha importante de $55 con el oficial.
Precio del dólar en cada uno de los bancos este viernes 31 de julio
El Banco Nación confirmó que el precio del dólar este vienes 31 de julio será de $1.510, lo que representa una baja de $10, luego de que lunes, martes y miércoles llegara a valer el precio récord de $1.520. En tanto, el resto de las entidades económicas ha confirmado precios similares y en algunos casos más alto. Estos son los valores que mostrará cada banco en las pizarras de cotizaciones.
- Banco Nación: $1.510
- Banco Galicia: $1.510
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.518
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.510
- Brubank: $1.505
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.520
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.510
El Banco Central volvió a comprar dólares
El Banco Central (BCRA) volvió a registrar un saldo positivo en su intervención cambiaria y superó los USD 2.000 millones obtenidos durante julio. La autoridad monetaria mantuvo este jueves su ritmo comprador y logró quebrar la barrera de los USD 2.000 millones acumulados en el mes, tras adquirir 117 millones de la divisa estadounidense, luego de un junio en el que las adquisiciones habían sido sensiblemente menores. En lo que va de 2026, las compras de divisas ya superan los USD 13.000 millones.
En pocas palabras
- Dólar: Los bancos confirmaron el precio del dólar para este viernes 31 de julio tras caídas consecutivas.
- Cotización: El precio del dólar blue también bajó, manteniendo una brecha con el oficial.
- BCRA: El Banco Central volvió a comprar dólares, superando los USD 2.000 millones en julio.