Los bancos confirmaron el precio del dólar tras haber tocado el récord: a cuánto se venderá este viernes 31 de julio

El mismo movimiento hizo el dólar blue en las últimas 24 horas. Tras haber llegado a valer $1.570, este viernes se venderá a un precio más bajo, aunque manteniendo una brecha importante de $55 con el oficial.

Precio del dólar en cada uno de los bancos este viernes 31 de julio

El Banco Nación confirmó que el precio del dólar este vienes 31 de julio será de $1.510, lo que representa una baja de $10, luego de que lunes, martes y miércoles llegara a valer el precio récord de $1.520. En tanto, el resto de las entidades económicas ha confirmado precios similares y en algunos casos más alto. Estos son los valores que mostrará cada banco en las pizarras de cotizaciones.

Banco Nación: $1.510

Banco Galicia: $1.510

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.515

Banco Supervielle: $1.518

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.510

Banco Santander: $1.510

Brubank: $1.505

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.520

Banco Piano: $1.515

Banco de Comercio: $1.510

El Banco Central volvió a comprar dólares

El Banco Central (BCRA) volvió a registrar un saldo positivo en su intervención cambiaria y superó los USD 2.000 millones obtenidos durante julio. La autoridad monetaria mantuvo este jueves su ritmo comprador y logró quebrar la barrera de los USD 2.000 millones acumulados en el mes, tras adquirir 117 millones de la divisa estadounidense, luego de un junio en el que las adquisiciones habían sido sensiblemente menores. En lo que va de 2026, las compras de divisas ya superan los USD 13.000 millones.