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Medidas económicas

El ministro Luis Caputo anunció nuevos créditos en dólares para empresas

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo dijo que las nuevas medidas responden a un pedido de las empresas

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Luis Caputo dio una conferencia de prensa. Lo acompañaron el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Luis Caputo dio una conferencia de prensa. Lo acompañaron el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este jueves una serie de modificaciones relacionadas con los préstamos a empresas en moneda extranjera, con el objetivo de reactivar la demanda y conseguir un mayor dinamismo de la operatoria.

En concreto, Caputo explicó que se realizará una "flexibilización parcial" de los créditos en dólares para las personas jurídicas (empresas), en la que los bancos tendrán la posibilidad de prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares.

"Responde a un pedido de las industrias. Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad", sostuvo junto al viceministro José Luis Daza y al secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Luis Caputo, ministro de Econom&iacute;a de la Naci&oacute;n.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.

Según Caputo esta decisión generará un mayor dinamismo permitirá que la economía "se reactive" y consideró que era "lo más razonable" en sentido "macroprudencial".

Señaló que es "el timing apropiado" dado que las tasas en pesos siguen siendo elevadas y adelantó que, ante una mayor demanda de créditos en dólares, "es probable que haga que las tasas en pesos sean más bajas".

"Va a ser muy bien recibido", indicó. Agregó, además, que la medida saldrá mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el Banco Central (BCRA) explicará los términos de las condiciones macroprudenciales.

También se refirió a la situación de la morosidad y pidió que se separe la "empatía" de las "políticas públicas".

"Las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente ya está pagando. Con el correr del tiempo la mora va a ir bajando", explicó.

Nota en desarrollo.

FUENTE: Noticas Argentinas

En pocas palabras

  • Luis Caputo: anunció la flexibilización de créditos en dólares para empresas.
  • Objetivo: reactivar la demanda y dinamizar la operatoria económica.
  • Medida: los bancos podrán prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares.
Resumen generado por Thinkindot AI

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