El ministro Luis Caputo anunció nuevos créditos en dólares para empresas

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Foto: Noticias Argentinas

Según Caputo esta decisión generará un mayor dinamismo permitirá que la economía "se reactive" y consideró que era "lo más razonable" en sentido "macroprudencial".

Señaló que es "el timing apropiado" dado que las tasas en pesos siguen siendo elevadas y adelantó que, ante una mayor demanda de créditos en dólares, "es probable que haga que las tasas en pesos sean más bajas".

"Va a ser muy bien recibido", indicó. Agregó, además, que la medida saldrá mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el Banco Central (BCRA) explicará los términos de las condiciones macroprudenciales.

También se refirió a la situación de la morosidad y pidió que se separe la "empatía" de las "políticas públicas".

"Las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente ya está pagando. Con el correr del tiempo la mora va a ir bajando", explicó.

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