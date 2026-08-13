El nuevo presidente del CEM asumió con eje en la inversión, la competitividad y el desarrollo municipal

El presidente del CEM saliente, Martín Clément distinguido con una plaqueta recordatoria por el nuevo presidente, Martín Calzetta. Foto: gentileza CEM

El presidente saliente, Martín Clément, concluyó un mandato de 25 meses en el que se entregaron reconocimientos y distinciones por su labor institucional.

Durante la asamblea, Clément agradeció el acompañamiento de su comisión directiva y del equipo técnico del CEM por las iniciativas desarrolladas en materia de Educación, el Foro de Inversiones & Negocios, el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados, el Plan Pilares en Minería y las diversas publicaciones de coyuntura emitidas por el organismo.

Quiénes son los nuevos referentes de los empresarios en Mendoza

Martín Calzetta (presidente del CEM) es contador público por la Universidad del Aconcagua y MBA por el IAE Business School. Es socio y presidente de Calzetta S.A., empresa dedicada a la construcción e ingeniería con más de medio siglo de trayectoria en los sectores público y privado. Lidera el área de real estate, sumando más de 25 años de experiencia en la estructuración y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Padre de dos hijas.

Desde 2015 integra la comisión directiva del Club UJL, institución orientada a la contención social comunitaria.

Federico Ostropolsky (vicepresidente) es abogado, egresado en 2003. Accionista y director comercial de SurMotors, empresa dedicada al rubro automotriz con la comercialización y posventa de diversas marcas (Honda, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram, Dodge, Kia, Chery, Jetour, KYC, Dongfeng), como así también socio en Ficamen (concesionario Iveco en Cuyo). Fue presidente del CEM entre 2015 y 2017. Padre de tres hijos. Deportista. Su pasión por el arte, en particular el cine, lo llevó a invertir en films desarrollados en la provincia (El Vasco, Empieza el Baile, etc).

Las autoridades

Comisión Directiva

Presidente - Martín Calzetta

Vicepresidente - Federico Ostropolsky

Secretario - Federico Pagano

Tesorero - Martín Clement

Primera Vocal - Sofía Pescarmona

Segundo Vocal - Eduardo Pulenta

Tercer Vocal - Leonardo Andreu

Cuarta Vocal - Celina Merlo

Primer Vocal suplente - Gustavo Bernardi

Segundo Vocal suplente - Sebastián Pierrini

Comisión Revisora de Cuentas

Revisor de Cuentas Titular - Ángel Cirasino

Revisor de Cuentas Suplente - Pablo Puerino

Las nuevas autoridades del CEM. Foto: gentileza CEM

El CEM, enfocado en la generación de oportunidades

El Consejo Empresario Mendocino es una asociación civil sin fines de lucro creada en marzo de 1997 que nuclea a empresarios cuyo interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto.

Tiene como objetivo realizar aportes para enriquecer el proceso de toma de decisiones de los distintos gobiernos y contribuir al esclarecimiento de los problemas económicos y sociales de la provincia de Mendoza con la mira puesta en el interés general.

El CEM realiza propuestas con una mirada amplia, de largo plazo, haciendo foco en temas trascendentales para el futuro de la Provincia y la región.