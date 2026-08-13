El nuevo presidente del CEM asumió con eje en la inversión, la competitividad y el desarrollo municipal

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) renovó sus autoridades por los próximos dos años durante la Asamblea General Ordinaria que se celebró a mediados de esta semana. Para el período que se extenderá hasta junio de 2028, fue elegido como nuevo presidente el contador Martín Calzetta, quien estará acompañado en la vicepresidencia por el abogado Federico Ostropolsky.
La institución, que nuclea a empresarios de Mendoza, realiza el recambio de su conducción cada dos años para consolidar sus objetivos estratégicos y aportar análisis al desarrollo económico provincial.
En este nuevo ciclo, la gestión encabezada por Calzetta centrará su plan de trabajo en dos ejes principales: la elaboración de propuestas para impulsar las inversiones -con foco en la competitividad y la matriz productiva- y el desarrollo de nuevos estudios técnicos enfocados en los municipios mendocinos.
El presidente saliente, Martín Clément, concluyó un mandato de 25 meses en el que se entregaron reconocimientos y distinciones por su labor institucional.
Durante la asamblea, Clément agradeció el acompañamiento de su comisión directiva y del equipo técnico del CEM por las iniciativas desarrolladas en materia de Educación, el Foro de Inversiones & Negocios, el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados, el Plan Pilares en Minería y las diversas publicaciones de coyuntura emitidas por el organismo.
Quiénes son los nuevos referentes de los empresarios en Mendoza
Martín Calzetta (presidente del CEM) es contador público por la Universidad del Aconcagua y MBA por el IAE Business School. Es socio y presidente de Calzetta S.A., empresa dedicada a la construcción e ingeniería con más de medio siglo de trayectoria en los sectores público y privado. Lidera el área de real estate, sumando más de 25 años de experiencia en la estructuración y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Padre de dos hijas.
Desde 2015 integra la comisión directiva del Club UJL, institución orientada a la contención social comunitaria.
Federico Ostropolsky (vicepresidente) es abogado, egresado en 2003. Accionista y director comercial de SurMotors, empresa dedicada al rubro automotriz con la comercialización y posventa de diversas marcas (Honda, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram, Dodge, Kia, Chery, Jetour, KYC, Dongfeng), como así también socio en Ficamen (concesionario Iveco en Cuyo). Fue presidente del CEM entre 2015 y 2017. Padre de tres hijos. Deportista. Su pasión por el arte, en particular el cine, lo llevó a invertir en films desarrollados en la provincia (El Vasco, Empieza el Baile, etc).
Las autoridades
Comisión Directiva
- Presidente - Martín Calzetta
- Vicepresidente - Federico Ostropolsky
- Secretario - Federico Pagano
- Tesorero - Martín Clement
- Primera Vocal - Sofía Pescarmona
- Segundo Vocal - Eduardo Pulenta
- Tercer Vocal - Leonardo Andreu
- Cuarta Vocal - Celina Merlo
- Primer Vocal suplente - Gustavo Bernardi
- Segundo Vocal suplente - Sebastián Pierrini
Comisión Revisora de Cuentas
Revisor de Cuentas Titular - Ángel Cirasino
Revisor de Cuentas Suplente - Pablo Puerino
El CEM, enfocado en la generación de oportunidades
El Consejo Empresario Mendocino es una asociación civil sin fines de lucro creada en marzo de 1997 que nuclea a empresarios cuyo interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto.
Tiene como objetivo realizar aportes para enriquecer el proceso de toma de decisiones de los distintos gobiernos y contribuir al esclarecimiento de los problemas económicos y sociales de la provincia de Mendoza con la mira puesta en el interés general.
El CEM realiza propuestas con una mirada amplia, de largo plazo, haciendo foco en temas trascendentales para el futuro de la Provincia y la región.