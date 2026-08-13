Tras el anuncio de compra del gobierno, el dólar mayorista subió hasta rozar los $1.500

Por su parte, las cotizaciones minoristas e informales mostraron comportamientos al alza:

Dólar Banco Nación (BNA): se mantuvo estable en $1.515 para la venta.

Dólar Blue: subió $5 respecto del cierre previo y cotizó a $1.540 .

Dólar tarjeta: cerró a $1979,61 (+0,03%)

cerró a (+0,03%) Dólar Contado con Liquidación (CCL): avanzó $4,57 para ubicarse en $1.589,08 .

Dólar MEP (Bolsa): registró un incremento de $1,15, alcanzando los $1.526,34.

El Banco Central se fijó como meta comprar U$S10.000 millones antes de las elecciones del 2027. Explicitarlo hizo subir el dólar mayorista

Qué pasó con el dólar mayorista y la "barrera de los $1.500"

El comportamiento del tipo de cambio reafirma que el umbral de los $1.500 opera como un techo tácito sobre el cual el mercado lee señales contundentes del Banco Central. Los analistas coinciden en que el mensaje del BCRA es claro: evitar que el dólar mayorista rompa ese techo.

Para sostenerlo sin alterar abruptamente el régimen cambiario, el equipo económico recurre activamente a intervenciones en el mercado de futuros y en bonos dólar linked. Pero la estrategia afronta 2 desafíos: contener la divisa sin profundizar tensar la liquidez del sistema financiero, y evitar que eso presione las tasas de interés en pesos.

A pesar de estas dinámicas, las expectativas cambiarias de mediano plazo se mantienen contenidas, con estimaciones que auguran una senda de depreciación gradual y moderada de cara al cierre de año.

Acumulación de reservas y contexto macroeconómico

El renovado pulso del dólar coincide con un ritmo de compras más pausado por parte de la autoridad monetaria en lo que va de agosto. El BCRA ha registrado un promedio diario de compras netas de US$ 22 millones, el ritmo semanal más bajo desde que se puso en marcha el programa de acumulación en enero pasado.

No obstante, las cifras del balance anual continúan arrojando terreno positivo:

Compras acumuladas BCRA (2026): más de U$S13.000 millones .

más de . Reservas internacionales brutas: permanecen cercanas a la zona de los U$S50.000 millones .

permanecen cercanas a la zona de los . Inflación de julio: marcó 2,1% mensual, llevando el acumulado interanual a 33,8%.

Con la inflación mostrando un carril descendente y reservas brutas sostenidas, la atención de la city continuará centrada en la efectividad del BCRA para administrar la liquidez en pesos mientras la divisa bordea el límite fijado por la política económica.