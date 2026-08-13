Una lotería de Estados Unidos entregó mil millones de dólares a un solo ganador

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 292.201.338. Los tickets se pueden comprar el día del sorteo, pero los horarios de venta y los precios varían según el estado. La persona ganadora compró su boleto en una estación de servicio Hy-Vee de Quincy, Illinois.

El premio mayor de Powerball se había ganado por última vez el 2 de mayo, cuando jugadores de Florida y Texas se llevaron el acumulado de 20 millones de dólares.

Los números ganadores

Los números sorteados que permitieron obtener el mayor premio del año fueron 4, 26, 66, 67, 69 y el Powerball 9. El multiplicador Power Play fue 2, de acuerdo con la información oficial publicada por Powerball y replicada en medios como ABC News. Estos datos fueron verificados mediante reportes simultáneos de la Lotería de Illinois y portales nacionales.

Además del boleto ganador en Illinois, Powerball informó que cinco boletos vendidos en Arizona, California, Florida, Massachusetts y Carolina del Norte acertaron los cinco números blancos.

Cuatro de estos boletos recibirán 1 millón de dólares cada uno, mientras que el correspondiente a Massachusetts, por haber seleccionado la opción Power Play, recibirá 2 millones de dólares.