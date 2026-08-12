Mató a su esposa y a sus dos hijos: lo atraparon y ahora dice que encontró el amor en la cárcel

Las reglas de la prisión obligan a cumplir criterios estrictos para aprobar estas ceremonias. "Él lo sabe. Él sabe cómo me siento. No conozco a todas las personas involucradas, pero me gustaría respetarlas", explicó la novia sobre los crímenes de su pareja.

Encuentros furtivos en la cárcel

Henderson visitó al recluso 20 veces durante 2025. Ambos pasaron juntos la Navidad del año anterior, un encuentro que fue presenciado por una testigo. La escena ocurrió un día después del séptimo aniversario de los asesinatos.

Lisa Johnson visitaba a un pariente en la Institución Correccional de Dodge cuando vio a la pareja. El convicto sostenía una Biblia mientras hablaba con su novia.

Los reclusos de esa instalación tienen prohibido el contacto físico durante las visitas. Los guardias solo permiten un abrazo de diez segundos al final del encuentro y las visitas conyugales no están permitidas en ese recinto.

Lizzie Henderson es la pareja del asesino que no tuvo piedad con su familia.

"Se abrazaron durante todos sus diez segundos mientras se besaban", detalló Johnson sobre la despedida. La pareja también intercambió declaraciones de afecto en el lugar.

Watts confesó los homicidios tras varias mentiras iniciales a la policía. El motivo fue que deseaba comenzar una vida nueva con su compañera de trabajo Nichol Kessinger. El asesino arrojó los cuerpos de sus víctimas en pozos de aceite para ocultar la evidencia

El condenado mantiene actualmente una larga lista de admiradoras mediante correspondencia desde su celda.