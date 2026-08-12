Mató a su esposa y a sus dos hijos: lo atraparon y ahora dice que encontró el amor en la cárcel

Chris Watts cumple cinco cadenas perpetuas por el asesinato de su familia. El hombre estranguló a su esposa embarazada en 2018. Luego asfixió a sus dos hijos pequeños. El criminal encontró una nueva pareja desde su encierro en Wisconsin. Lizzie Henderson tiene 39 años y trabaja en bienes raíces. Ella se mudó a ese estado para estar cerca del recluso.
Un romance mediático
Henderson confirmó la relación sentimental con el condenado. La mujer admitió la rareza de la situación frente a los medios: "Cómo empezaron las cosas queda entre él, Dios y yo". El asesino se declara actualmente como un cristiano renacido, y la mujer solicitó cambiar su apellido legalmente a Watts en septiembre pasado.
La pareja planea formalizar el amor con una boda. El expadrastro de Henderson confirmó la presentación de una solicitud de matrimonio ante las autoridades penitenciarias.
Las reglas de la prisión obligan a cumplir criterios estrictos para aprobar estas ceremonias. "Él lo sabe. Él sabe cómo me siento. No conozco a todas las personas involucradas, pero me gustaría respetarlas", explicó la novia sobre los crímenes de su pareja.
Encuentros furtivos en la cárcel
Henderson visitó al recluso 20 veces durante 2025. Ambos pasaron juntos la Navidad del año anterior, un encuentro que fue presenciado por una testigo. La escena ocurrió un día después del séptimo aniversario de los asesinatos.
Lisa Johnson visitaba a un pariente en la Institución Correccional de Dodge cuando vio a la pareja. El convicto sostenía una Biblia mientras hablaba con su novia.
Los reclusos de esa instalación tienen prohibido el contacto físico durante las visitas. Los guardias solo permiten un abrazo de diez segundos al final del encuentro y las visitas conyugales no están permitidas en ese recinto.
"Se abrazaron durante todos sus diez segundos mientras se besaban", detalló Johnson sobre la despedida. La pareja también intercambió declaraciones de afecto en el lugar.
Watts confesó los homicidios tras varias mentiras iniciales a la policía. El motivo fue que deseaba comenzar una vida nueva con su compañera de trabajo Nichol Kessinger. El asesino arrojó los cuerpos de sus víctimas en pozos de aceite para ocultar la evidencia
El condenado mantiene actualmente una larga lista de admiradoras mediante correspondencia desde su celda.
En pocas palabras
- Chris Watts: el hombre que mató a su esposa embarazada y a sus dos hijos en 2018 busca casarse tras las rejas.
- Nuevo amor: el recluso encontró pareja en Lizzie Henderson, quien se mudó para estar cerca y planea cambiar su apellido a Watts.
- Visitas carcelarias: la pareja ha tenido encuentros íntimos, a pesar de las estrictas reglas de la prisión, y planean formalizar su relación con una boda.