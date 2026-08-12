Estaba en su cocina y se topó con la serpiente más venenosa de Brasil: qué hizo

Un encuentro inesperado en la cocina podría haber cambiado irremediablemente la vida de un hombre en Brasil. Lo que sucedió fue que halló en su vivienda una serpiente, pero no cualquiera: la serpiente más venenosa de todo Brasil.
Gilberto Ademar Duwe, un biólogo y creador de contenido conocido como Giba, fue quien le dio visibilidad al caso. Todo ocurrió en la ciudad de Jaraguá do Sul, en Santa Catarina. El experto fue contactado por el dueño de casa, quien halló dentro de su cocina y no sabía qué hacer.
Una serpiente temible
El ofidio hallado es fácilmente reconocible. Se trata de una serpiente coral, perteneciente a los géneros Micrurus y Leptomicrurus. Se diferencian de las falsas coral porque son extremadamente venenosas, al punto que son las más peligrosas de Brasil.
Su toxina actúa sobre el sistema nervioso, aunque el animal no se considera agresivo cuando no se le provoca. Por suerte, debido a que no les gusta exponerse, los incidentes con humanos son raros.
De hecho, intentan evitar a las personas a toda costa. Como explicó Duwe, "no quería entrar" a la cocina. "Buscaba comida, vio la puerta abierta y terminó entrando", narra Giba en el video.
El video del momento
En pocas palabras
- Encuentro inesperado: hallan la serpiente más venenosa de Brasil en una cocina.
- El reptil: se trata de una serpiente coral, extremadamente peligrosa pero no agresiva si no se la provoca.
- Rescate: un biólogo experto fue convocado para retirar al ofidio de la vivienda.