Estaba en su cocina y se topó con la serpiente más venenosa de Brasil: qué hizo

Gilberto Ademar Duwe, un biólogo y creador de contenido conocido como Giba, fue quien le dio visibilidad al caso. Todo ocurrió en la ciudad de Jaraguá do Sul, en Santa Catarina. El experto fue contactado por el dueño de casa, quien halló dentro de su cocina y no sabía qué hacer.

Una serpiente temible

Gilberto Ademar Duwe rescató a la serpiente antes de que ocurriera una tragedia.

El ofidio hallado es fácilmente reconocible. Se trata de una serpiente coral, perteneciente a los géneros Micrurus y Leptomicrurus. Se diferencian de las falsas coral porque son extremadamente venenosas, al punto que son las más peligrosas de Brasil.