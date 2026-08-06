Un insólito error estuvo a punto de costarle a una mujer italiana la pérdida de un premio de un millón de euros (el equivalente a unos 1.688 millones de pesos o 1,1 millones de dólares). La apostadora controló su boleto de lotería en la máquina de un comercio local y, al leer el mensaje “no pagadero”, asumió que el cupón no tenía ningún valor y lo arrojó directamente a la basura.
Ganó un millón de euros en la lotería, creyó que no tenía premio y tiró el billete: la historia tuvo un final milagroso
Una mujer en Italia tiró a la basura el boleto ganador tras un malentendido con la máquina de control. Una búsqueda a contrarreloj entre toneladas de residuos permitió recuperarlo intacto
Sin embargo, pocas horas después descubrió que su combinación había resultado la ganadora del premio mayor, lo que dio inicio a una desesperada carrera contra el tiempo para intentar recuperarlo.
El error y la búsqueda a todo motor
El insólito episodio tuvo lugar en la localidad de Bitonto, ubicada en la provincia de Bari, al sur de Italia. Según detalló Roberto Nicola Toscano, administrador de la empresa pública de residuos SAMB, la apostadora solía jugar de manera fija la misma combinación numérica en homenaje a un familiar.
Tras pasar por el comercio a verificar el cupón, la máquina arrojó la leyenda “no pagadero” -un término utilizado cuando el monto supera el límite en efectivo que el local puede abonar de forma directa-. Al malinterpretar el mensaje, la mujer tiró el papel al contenedor y se retiró.
Al llegar a su casa y corroborar los datos, cayó en la cuenta de que se había convertido en millonaria. Regresó de inmediato al negocio para rescatar el boleto, pero se encontró con la peor noticia: el camión recolector ya había vaciado el contenedor.
Un operativo milagroso entre toneladas de basura
Frente a la emergencia, se activó un operativo poco habitual que movilizó al personal de la empresa de recolección SAMB. Tras reconstruir la ruta exacta del vehículo, los equipos lograron interceptar el camión a tiempo y coordinaron acciones con una firma especializada en el tratamiento y clasificación de residuos.
Los operarios trabajaron incansablemente durante más de 24 horas revolviendo toneladas de basura hasta que ocurrió lo impensado: el billete de lotería apareció completamente intacto.
“Ella lloró de emoción”, recordó Toscano sobre el emotivo momento en que le notificaron a la ganadora que su cupón había sido recuperado con éxito.
Gastos extraordinarios y reserva de identidad
El responsable de la firma estatal explicó que el despliegue del operativo especial generó un costo adicional para el organismo público. Por este motivo, se le solicitó a la afortunada ganadora que firmara un compromiso formal para asumir los gastos extraordinarios derivados de la búsqueda.
Por el momento, la identidad de la mujer se mantiene bajo estricta reserva y no ha trascendido si entregará alguna gratificación económica a los trabajadores que hicieron posible el milagroso hallazgo.
En pocas palabras
- PremioMillonario: Mujer en Italia tiró el boleto ganador de un millón de euros por error.
- BúsquedaDesesperada: Se inició un operativo para recuperar el billete de entre toneladas de basura.
- FinalFeliz: El boleto fue hallado intacto tras más de 24 horas de búsqueda.