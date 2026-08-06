Ganó un millón de euros en la lotería, creyó que no tenía premio y tiró el billete: la historia tuvo un final milagroso

Tras pasar por el comercio a verificar el cupón, la máquina arrojó la leyenda “no pagadero” -un término utilizado cuando el monto supera el límite en efectivo que el local puede abonar de forma directa-. Al malinterpretar el mensaje, la mujer tiró el papel al contenedor y se retiró.

Al llegar a su casa y corroborar los datos, cayó en la cuenta de que se había convertido en millonaria. Regresó de inmediato al negocio para rescatar el boleto, pero se encontró con la peor noticia: el camión recolector ya había vaciado el contenedor.

Un operativo milagroso entre toneladas de basura

Frente a la emergencia, se activó un operativo poco habitual que movilizó al personal de la empresa de recolección SAMB. Tras reconstruir la ruta exacta del vehículo, los equipos lograron interceptar el camión a tiempo y coordinaron acciones con una firma especializada en el tratamiento y clasificación de residuos.

Los operarios trabajaron incansablemente durante más de 24 horas revolviendo toneladas de basura hasta que ocurrió lo impensado: el billete de lotería apareció completamente intacto.

“Ella lloró de emoción”, recordó Toscano sobre el emotivo momento en que le notificaron a la ganadora que su cupón había sido recuperado con éxito.

Gastos extraordinarios y reserva de identidad

El responsable de la firma estatal explicó que el despliegue del operativo especial generó un costo adicional para el organismo público. Por este motivo, se le solicitó a la afortunada ganadora que firmara un compromiso formal para asumir los gastos extraordinarios derivados de la búsqueda.

Por el momento, la identidad de la mujer se mantiene bajo estricta reserva y no ha trascendido si entregará alguna gratificación económica a los trabajadores que hicieron posible el milagroso hallazgo.