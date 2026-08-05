Cadena de comida rápida retira urgente un producto de las góndolas: puede producir salmonela

Carlota Medus, profesional del área de vigilancia epidemiológica local, compartió detalles del trabajo oficial con una cadena televisiva de noticias. La funcionaria explicó que una gran mayoría de los pacientes enfermos consumió alimentos en la franquicia durante junio o julio.

Otras regiones del territorio norteamericano participan activamente para detectar el punto inicial de la contaminación. "Los alimentos que enfermaron a las personas se sirvieron en otros restaurantes también", advirtió Medus.

Los protocolos activados

Los voceros de Chipotle publicaron un comunicado oficial para explicar los pasos ejecutados. "La salud y seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad", indicaron.

La compañía resolvió reemplazar toda la mercadería mediante negociaciones con otros productores agrícolas. Los encargados corporativos confirmaron que los lotes defectuosos llegaron a múltiples establecimientos comerciales.

Chipotle retiró miles de jalapeños de sus góndolas.

La enfermedad produce diferentes molestias corporales entre quienes sufren la ingesta accidental de bacterias patógenas. Los signos clínicos tardan unas pocas horas en aparecer, aunque demoran varios días en desaparecer por completo del organismo humano. Los afectados sufren habitualmente los siguientes síntomas:

Diarrea

Náuseas

Vómitos

Sangre en las heces

Calambres estomacales

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza