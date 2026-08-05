Impactante video: asesinaron a un famoso influencer mexicano durante una transmisión en vivo

Tras las detonaciones, efectivos de la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y el Ejército Mexicano acordonaron la escena del crimen para llevar a cabo los peritajes correspondientes. Pese al operativo desplegado en la zona, hasta el momento no hay personas detenidas y los motivos del ataque continúan bajo investigación.

VIDEO | El creador de contenido César Gastélum fue asesinado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, muy cercano a las instalaciones de la fiscalía estatal, cuando esperaba un pedido de comida frente a un restaurante de una cadena de comida rápida.



Kick: César… pic.twitter.com/xaQfX3eKcZ — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 5, 2026

¿Quién era el influencer César Gastélum?

César Gastélum era una figura muy popular en el ecosistema digital de México. En su cuenta de TikTok (@cesargastelum04) acumulaba más de 577 mil seguidores y sobrepasaba los 22 millones de "Me gusta". Su presencia se extendía también a Instagram, YouTube y Kick, donde producía parodias, sketches de humor (entre ellos su reconocido personaje el "Compasexor"), vlogs de viajes, contenido musical y transmisiones de videojuegos.

Entre la comunidad de creadores se conocía su cercanía con Leovardo Aispuro, apodado "El Gordo Peruci", otro conocido influencer asesinado en Sinaloa.

Con el crimen de Gastélum, las estadísticas locales indican que ya son al menos diez los influencers o generadores de contenido asesinados en Sinaloa en los últimos años, en el marco de la escalada de violencia que atraviesa la región.