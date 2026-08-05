El violento episodio ocurrió alrededor de las 20:15 (hora local) del martes 4 de agosto en el estacionamiento de un local de comida rápida, ubicado en la concurrida zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos. Gastélum, influencer de 25 años, se realizaba un reto para sus plataformas junto a dos colaboradores -todos vestidos con indumentaria de repartidores de comida- cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron. Sin mediar palabra, uno de los atacantes le disparó a corta distancia en la cabeza antes de darse a la fuga.
Impactante video: asesinaron a un famoso influencer mexicano durante una transmisión en vivo
Un nuevo hecho de violencia sacude a la comunidad digital. El creador de contenido César Gastélum fue ejecutado a balazos por dos sicarios en motocicleta mientras grababa un video en vivo en Culiacán
Los acompañantes del influencer resultaron físicamente ilesos, aunque debieron ser atendidos por severas crisis nerviosas tras presenciar el ataque a metros de distancia.
El presagio durante el "live" y la investigación
El homicidio no solo fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, sino también por los equipos con los que el equipo registraba el contenido en vivo. En el video que rápidamente se ciralizó en redes sociales, se observa que la motocicleta de los agresores ya había merodeado el lugar instantes antes. Incluso, durante la transmisión se alcanza a escuchar a uno de sus colaboradores advertir con preocupación: “No, oiga, me sentí bien mal... esos chavalos me dan miedo”.
Tras las detonaciones, efectivos de la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y el Ejército Mexicano acordonaron la escena del crimen para llevar a cabo los peritajes correspondientes. Pese al operativo desplegado en la zona, hasta el momento no hay personas detenidas y los motivos del ataque continúan bajo investigación.
¿Quién era el influencer César Gastélum?
César Gastélum era una figura muy popular en el ecosistema digital de México. En su cuenta de TikTok (@cesargastelum04) acumulaba más de 577 mil seguidores y sobrepasaba los 22 millones de "Me gusta". Su presencia se extendía también a Instagram, YouTube y Kick, donde producía parodias, sketches de humor (entre ellos su reconocido personaje el "Compasexor"), vlogs de viajes, contenido musical y transmisiones de videojuegos.
Entre la comunidad de creadores se conocía su cercanía con Leovardo Aispuro, apodado "El Gordo Peruci", otro conocido influencer asesinado en Sinaloa.
Con el crimen de Gastélum, las estadísticas locales indican que ya son al menos diez los influencers o generadores de contenido asesinados en Sinaloa en los últimos años, en el marco de la escalada de violencia que atraviesa la región.
En pocas palabras
- Influencer mexicano: César Gastélum fue asesinado a balazos en Culiacán mientras grababa en vivo.
- Violento ataque: Dos sicarios en motocicleta le dispararon en la cabeza en un estacionamiento.
- Investigación en curso: El crimen, captado en video, no ha dejado detenidos y los motivos se investigan.