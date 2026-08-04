Victoria Cantero, la única detenida por el homicidio de su novio Matías Álvarez Guardia, está cada vez más complicada a medida que avanza la investigación del caso que sacudió Chaco y por el que hay una indignación generalizada a partir de denuncias previas al crimen.
Las denuncias previas al homicidio en Chaco no favorecen a la "Nahir Galarza chaqueña"
Victoria Cantero, única detenida por el homicidio de Matías Álvarez Guardia, su novio, está siendo investigada a fondo
La joven de 25 años que fue, reúne una serie de comportamientos violentos y antecedentes que la sitúan hoy bajo la lupa de la Justicia de Chaco, tras el asesinato de su pareja.
En Facebook, la joven mostraba una marcada fascinación por las armas y el maltrato emocional. En una de las publicaciones capturadas por los allegados del joven se leía: “No entiendo las que llevan un Labubu en el bolso, yo llevaría una Glock”, mientras que en otra afirmaba: “Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida”.
Homicidio en Chaco: las denuncias comprometedoras
Todo el círculo más cercano a Matías Álvarez Guardia, aseguraron que la sospechosa Victoria Cantero, lo hostigaba cada vez que él intentaba terminar la relación. Asimismo, tras el crimen, revelaron que el joven radicó al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero entre 2024 y 2025 tras sufrir irrupciones imprevistas en la vivienda de su madre.
“Era una relación tóxica”, denunció una hermana de la víctima de homicidio
Una hermana de Matías Álvarez Guardia, el joven víctima de homicidio, presuntamente por su novia Victoria Cantero, denunció que el vínculo entre ambos era "tóxico".
"Nunca fue algo duradero, siempre tuvieron idas y vueltas durante dos o tres años y medio casi. Volvieron a la casa de él porque vive solo y mi mamá vive con mi papá a media cuadra. No sé cuál habrá sido el motivo de la discusión. Ella lo mata de una puñalada en el tórax con un Tramontina", relató tras el asesinato.
Así fue el caso de homicidio en Chaco
Matías Álvarez Guardia, de 29 años, falleció tras recibir una puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja, Victoria Luz Cantero, de 25 años, en la ciudad de Resistencia, Chaco.
Tras el ataque, la víctima llamó a su cuñado -quien a su vez es hermano de la acusada- para pedir ayuda, y fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde finalmente falleció a causa de un shock hipovolémico.
Por el hecho, la joven quedó detenida e imputada por homicidio mientras la Justicia investiga cómo se desarrollaron los acontecimientos en medio de un contexto de denuncias previas por violencia en la pareja.
En pocas palabras
- Victoria Cantero: Es la única detenida por el homicidio de su novio Matías Álvarez Guardia en Chaco.
- Antecedentes violentos: La joven de 25 años tenía denuncias previas y un historial de comportamiento violento.
- Relación tóxica: La hermana de la víctima describió el vínculo como inestable y denunció el ataque con un cuchillo de cocina.