Las denuncias previas al homicidio en Chaco no favorecen a la "Nahir Galarza chaqueña"

Homicidio en Chaco: las denuncias comprometedoras

Todo el círculo más cercano a Matías Álvarez Guardia, aseguraron que la sospechosa Victoria Cantero, lo hostigaba cada vez que él intentaba terminar la relación. Asimismo, tras el crimen, revelaron que el joven radicó al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero entre 2024 y 2025 tras sufrir irrupciones imprevistas en la vivienda de su madre.

“Era una relación tóxica”, denunció una hermana de la víctima de homicidio

Una hermana de Matías Álvarez Guardia, el joven víctima de homicidio, presuntamente por su novia Victoria Cantero, denunció que el vínculo entre ambos era "tóxico".

"Nunca fue algo duradero, siempre tuvieron idas y vueltas durante dos o tres años y medio casi. Volvieron a la casa de él porque vive solo y mi mamá vive con mi papá a media cuadra. No sé cuál habrá sido el motivo de la discusión. Ella lo mata de una puñalada en el tórax con un Tramontina", relató tras el asesinato.

Así fue el caso de homicidio en Chaco

Matías Álvarez Guardia, de 29 años, falleció tras recibir una puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja, Victoria Luz Cantero, de 25 años, en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Tras el ataque, la víctima llamó a su cuñado -quien a su vez es hermano de la acusada- para pedir ayuda, y fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde finalmente falleció a causa de un shock hipovolémico.

Por el hecho, la joven quedó detenida e imputada por homicidio mientras la Justicia investiga cómo se desarrollaron los acontecimientos en medio de un contexto de denuncias previas por violencia en la pareja.