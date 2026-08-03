Una joven de 25 años identificada como Victoria Luz Cantero se encuentra detenida en la provincia de Chaco, acusada de haber asesinado de una puñalada en el pecho a su pareja, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años. El hecho ocurrió durante la madrugada en la ciudad de Resistencia, tras una discusión. Luego del crimen, la familia del joven rompió el silencio y reveló que existían denuncias previas por violencia contra la agresora.
El perfil de Victoria Cantero en las redes sociales, la joven de 25 años detenida por matar a su novio
Matías Julián Álvarez Guardia fue asesinado tras una discusión en la ciudad de Resistencia, en Chaco. La familia de la víctima reveló que el joven la había denunciado por violencia en 2024 y 2025.
Cómo se mostraba Victoria Cantero en las redes sociales
La joven, igual que muchas mujeres de su edad, se solía mostrar en las redes sociales. De hecho, en la mayoría de sus imágenes mostraba su trabajo como manicura, pero también se pueden pasesos de patinaje o con amigos.
También solía mostrarse arreglada a punto de salir o en sus viajes de vacaciones, como cuando fue a Guatemala, en donde paseó como turista. Incluso, como una trampa del destino, también hay posteos muy llamativos, como uno en donde afirmaba que prefería llevar un arma en su bolso antes que muñeco Labubu o que quería amar y maltratar al mismo hombre toda su vida.
El ataque mortal en Resistencia y la causa de muerte
El ataque tuvo lugar sobre la calle Donovan al 1400, en Resistencia. De acuerdo con las primeras investigaciones judiciales, Cantero atacó a Álvarez Guardia asestándole un puntazo con un arma blanca en el lado derecho del tórax.
Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Julio C. Perrando, donde fue intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, la gravedad de la lesión le provocó un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio, causándole la muerte.
Horas después del episodio, la Policía aprehendió a la sospechosa en las inmediaciones del lugar del hecho. La causa quedó radicada bajo la instrucción de la fiscal Ana González de Pacce, al frente del Equipo Fiscal N° 2 de Resistencia, ante quien la imputada fue trasladada para prestar declaración indagatoria por el delito de homicidio.
"Muy tóxica y sin compasión": denuncias previas y acoso constante
En declaraciones a los medios, Noelia Guardia, hermana de la víctima, detalló el conflictivo historial de la pareja durante sus dos años de relación. Aunque no convivían, el vínculo estuvo marcado por discusiones recurrentes e intentos fallidos de separación: “Era muy mala, muy tóxica y actuó sin compasión”, aseveró.
Según la familia de Álvarez Guardia, el joven intentó terminar el noviazgo en múltiples oportunidades, pero Cantero “lo volvía a buscar” e irrumpía de manera imprevista en los sitios que él frecuentaba.
Asimismo, la hermana de la víctima reveló que el joven había radicado al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero, una presentada en 2024 y la otra en 2025. Entre los episodios de hostigamiento recordados por los allegados, señalaron que la acusada llegó a ingresar sin autorización durante la madrugada a la casa de la madre del joven mientras él dormía, hecho en el cual la policía le secuestró una llave que llevaba en la mochila.
El pedido de la familia para investigar al entorno de la acusada
Además de exigir justicia por la muerte de Matías, los familiares de la víctima solicitaron a la Justicia que se investigue la conducta de los familiares de la imputada.
De acuerdo con el reclamo de la familia Álvarez Guardia, los allegados de Cantero habrían ido a buscar a la joven a la vivienda tras el ataque y omitieron dar aviso a las autoridades policiales antes de que se concretara su aprehensión por parte de las fuerzas de seguridad.
En pocas palabras
- Joven asesinada: Victoria Luz Cantero, de 25 años, fue detenida en Chaco por matar a su novio.
- Antecedentes de violencia: La familia de la víctima denunció que Cantero tenía denuncias previas por violencia.
- Hecho lamentable: Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, falleció tras una discusión en Resistencia.