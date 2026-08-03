El perfil de Victoria Cantero en las redes sociales, la joven de 25 años detenida por matar a su novio

El ataque mortal en Resistencia y la causa de muerte

El ataque tuvo lugar sobre la calle Donovan al 1400, en Resistencia. De acuerdo con las primeras investigaciones judiciales, Cantero atacó a Álvarez Guardia asestándole un puntazo con un arma blanca en el lado derecho del tórax.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Julio C. Perrando, donde fue intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, la gravedad de la lesión le provocó un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio, causándole la muerte.

Horas después del episodio, la Policía aprehendió a la sospechosa en las inmediaciones del lugar del hecho. La causa quedó radicada bajo la instrucción de la fiscal Ana González de Pacce, al frente del Equipo Fiscal N° 2 de Resistencia, ante quien la imputada fue trasladada para prestar declaración indagatoria por el delito de homicidio.

"Muy tóxica y sin compasión": denuncias previas y acoso constante

En declaraciones a los medios, Noelia Guardia, hermana de la víctima, detalló el conflictivo historial de la pareja durante sus dos años de relación. Aunque no convivían, el vínculo estuvo marcado por discusiones recurrentes e intentos fallidos de separación: “Era muy mala, muy tóxica y actuó sin compasión”, aseveró.

Según la familia de Álvarez Guardia, el joven intentó terminar el noviazgo en múltiples oportunidades, pero Cantero “lo volvía a buscar” e irrumpía de manera imprevista en los sitios que él frecuentaba.

Asimismo, la hermana de la víctima reveló que el joven había radicado al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero, una presentada en 2024 y la otra en 2025. Entre los episodios de hostigamiento recordados por los allegados, señalaron que la acusada llegó a ingresar sin autorización durante la madrugada a la casa de la madre del joven mientras él dormía, hecho en el cual la policía le secuestró una llave que llevaba en la mochila.

El pedido de la familia para investigar al entorno de la acusada

Además de exigir justicia por la muerte de Matías, los familiares de la víctima solicitaron a la Justicia que se investigue la conducta de los familiares de la imputada.

De acuerdo con el reclamo de la familia Álvarez Guardia, los allegados de Cantero habrían ido a buscar a la joven a la vivienda tras el ataque y omitieron dar aviso a las autoridades policiales antes de que se concretara su aprehensión por parte de las fuerzas de seguridad.