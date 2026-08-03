Al menos entre 2016 y 2018 operó una importante banda criminal que realizó contrabandos de mercadería desde Chile hacia Argentina, liderados por el empresario chino Cheng Zheng. Casi todos los implicados -empresarios, aduaneros y camioneros- fueron detenidos y terminaron condenados. Ahora, se confirmó el procesamiento por otro hecho que se detectó durante esos años.
El contrabando bajo el sistema "tapa" que complica, otra vez, a la banda del chino Cheng Zheng
La Justicia Federal confirmó la acusación y detención a una banda criminal liderada por el chino Cheng Zheng -está prófugo- por un contrabando ocurrido en 2017
La conocida como Banda del Chino fue nombrada incontables veces en el ámbito de la Justicia Federal de Mendoza. No sólo por ser detenidos y condenados a mediados de 2022 por millonarios contrabandos, sino también porque varios de ellos fueron juzgados por el pago de coimas al entonces juez federal Walter Bento.
Los capítulos judiciales parecen no agotarse ya que tres empresarios, un agente aduanero y un camionero fueron imputados en diciembre pasado en una nueva investigación que se abrió por un contrabando que habría ocurrido el 14 de noviembre de 2017. A mediados de la semana pasada, la Justicia Federal confirmó el procesamiento de los sospechosos.
La nueva causa por contrabando contra la Banda del Chino
El 14 de noviembre de 2017, en horas del mediodía, un camión oriundo de Chile conducido por Silvestre Damián Reynoso (37) pasó por los controles aduaneros en Uspallata. Cuando abrieron el semirremolque detectaron que habían aplicado el sistema "tapa": colocaban pallets de la mercadería declarada en el frente para ocultar que atrás de ella habían otros elementos de contrabando. Los 9 pallets frontales tenían plantas de adorno, jarras, macetas y floreros de cerámica que intentaban tapar el delito.
Según el procesamiento, en la maniobra estuvieron implicados el agente aduanero -en ese entonces jefe del ACI Uspallata- Carlos Federico Barón Knoll (50) y los empresarios José Rodríguez Núñez, Adrián Gato Fourcade (53) y Daniel Gonzalo Martínez Pinto (49). Este último era el titular de la empresa importadora junto Cheng Zheng, el ciudadano chino que lideraba toda la logística de contrabando y que nunca pudo ser atrapado en la investigación.
Tras las imputaciones a fines de 2025, en marzo pasado se dictó el procesamiento pero fue apelado por los abogados defensores. Entre los planteos alegaron la falta de pruebas, la ambigua descripción sobre la participación de los sospechosos en el contrabando y que, en todo caso, se repiten los argumentos por los cuales fueron condenados en la causa anterior.
El 30 de julio pasado, los camaristas Manuel Pizarro, Juan Pérez Curci y Sebastián Soneira rechazaron los planteos defensivos, confirmaron la prisión preventiva de los imputados por contrabando y el embargo de $25 millones para cada uno de ellos.
En pocas palabras
- Contrabando en Chile: se confirmó el procesamiento de una banda criminal liderada por el chino Cheng Zheng por contrabando.
- Sistema "tapa": la maniobra consistía en ocultar mercadería ilegal detrás de otros productos declarados en camiones provenientes de Chile.
- Confirmación Judicial: la Justicia Federal rechazó apelaciones y ratificó el procesamiento y embargo millonario para los imputados.