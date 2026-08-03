El contrabando bajo el sistema "tapa" que complica, otra vez, a la banda del chino Cheng Zheng

El chino Cheng Zheng está prófugo en las causas de contrabando.

La nueva causa por contrabando contra la Banda del Chino

El 14 de noviembre de 2017, en horas del mediodía, un camión oriundo de Chile conducido por Silvestre Damián Reynoso (37) pasó por los controles aduaneros en Uspallata. Cuando abrieron el semirremolque detectaron que habían aplicado el sistema "tapa": colocaban pallets de la mercadería declarada en el frente para ocultar que atrás de ella habían otros elementos de contrabando. Los 9 pallets frontales tenían plantas de adorno, jarras, macetas y floreros de cerámica que intentaban tapar el delito.

Según el procesamiento, en la maniobra estuvieron implicados el agente aduanero -en ese entonces jefe del ACI Uspallata- Carlos Federico Barón Knoll (50) y los empresarios José Rodríguez Núñez, Adrián Gato Fourcade (53) y Daniel Gonzalo Martínez Pinto (49). Este último era el titular de la empresa importadora junto Cheng Zheng, el ciudadano chino que lideraba toda la logística de contrabando y que nunca pudo ser atrapado en la investigación.

Daniel Martínez Pinto y Adrián Fourcade fueron condenados por contrabando.

Tras las imputaciones a fines de 2025, en marzo pasado se dictó el procesamiento pero fue apelado por los abogados defensores. Entre los planteos alegaron la falta de pruebas, la ambigua descripción sobre la participación de los sospechosos en el contrabando y que, en todo caso, se repiten los argumentos por los cuales fueron condenados en la causa anterior.

El 30 de julio pasado, los camaristas Manuel Pizarro, Juan Pérez Curci y Sebastián Soneira rechazaron los planteos defensivos, confirmaron la prisión preventiva de los imputados por contrabando y el embargo de $25 millones para cada uno de ellos.