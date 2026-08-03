Parecía una tierna encomienda ya que estaba llena de juguetes. Pero las autoridades pusieron la lupa en ella y detectaron que estaban ante un caso de narcotráfico. Es que la marihuana estaba oculta dentro de nada más ni nada menos que un peluche.
Detectaron una encomienda con un narcopeluche: el osito tenía marihuana en su interior
Al abrir la caja, los gendarmes encontraron un oso de peluche en el que advirtieron irregularidades en su estructura que confirmaron un caso de narcotráfico
El operativo fue realizado en los últimos días por personal de Gendarmería Nacional que permitió detectar una maniobra de narcotráfico bajo una modalidad poco habitual: un envío de marihuana oculto en el interior de un oso de peluche.
La droga, oculta dentro del felpudo, era transportada como encomienda desde Jujuy hacia la provincia de Buenos Aires donde finalmente fue detectado.
La detección de la marihuana en el operativo de narcotráfico
El operativo se llevó a cabo durante la noche del jueves pasado sobre el kilómetro 94 de la Ruta Nacional 9, donde oficiales de la Sección Núcleo del Escuadrón 63 "Zárate Brazo Largo", con apoyo del Escuadrón Vial "San Nicolás", realizaban controles sobre un transporte de paquetería que tenía como destino la localidad bonaerense de Pablo Nogués.
Durante la inspección, un perro detector de narcóticos de la Gendarmería Nacional marcó una de las encomiendas, indicando la posible presencia de estupefacientes. Y no le pifió. Al abrir la caja, los gendarmes encontraron varios juguetes. Sin embargo, al revisar un oso de peluche advirtieron irregularidades en su estructura, por lo que decidieron abrirlo.
En el interior del muñeco en cuestión hallaron un paquete cilíndrico envuelto en nylon que desprendía un fuerte olor característico de cannabis. Las pruebas de campo narcotest confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 63 gramos.
Con intervención del Juzgado Federal de Campana, Gendarmería Nacional secuestró la droga y labró las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras continúa la investigación por narcotráfico para determinar a los responsables del envío.