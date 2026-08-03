Hizo una amenaza de bomba en una embajada de Estados Unidos, lo siguió el FBI y lo detuvieron en Jujuy

La embajada donde se concretó la amenaza de bomba.

Alerta tras la amenaza de bomba, investigación y detención

La amenaza de bomba activó de inmediato los protocolos de emergencia y derivó en la evacuación preventiva del edificio, mientras equipos de la División Explosivos inspeccionaban cada sector del inmueble y sus alrededores. Tras varias horas de trabajo, los especialistas descartaron cualquier riesgo y confirmaron que se trataba de una falsa alarma.

La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal 6, que ordenó una serie de medidas para identificar el origen de la llamada de la amenaza de bomba. Los peritajes sobre la línea telefónica utilizada y los registros de ubicación permitieron ubicar un domicilio en Perico, donde finalmente se llevó a cabo un allanamiento.

La amenaza de bomba obligó a evacuar la embajada de Estados Unidos.

En la vivienda se secuestró el teléfono celular que habría sido utilizado para realizar la amenaza de bomba y se detuvo al sospechoso, quien quedó imputado por intimidación pública, delito previsto para quienes generan alarma mediante advertencias falsas que pueden afectar a la población.

Con la detención concretada, la causa continuará con el análisis del dispositivo incautado y otras diligencias destinadas a establecer cómo se realizó la comunicación y si hubo participación de terceros.

Mientras tanto, la embajada estadounidense destacó el accionar de las fuerzas de seguridad y confirmó que la amenaza de bomba no dejó heridos ni daños, aunque obligó a desplegar un amplio operativo para garantizar la seguridad del personal y de la zona.