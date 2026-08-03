Quién era Matías Julián Álvarez, el joven asesinado por Victoria Luz Cantero

En diálogo con los medios de Chaco durante el sepelio, Noelia, hermana de la víctima, rompió el silencio para exponer la vulnerabilidad en la que se encontraba Matías frente a una relación signada por los conflictos.

El círculo más cercano del joven asesinado decidió hablar ante los medios locales y reveló que los involucrados mantenían una convivencia profundamente inestable y dañina.

Conforme a las declaraciones recabadas, no se trató de un hecho aislado, sino que existían antecedentes de extrema tensión.

Según relató, la pareja llevaba dos años de noviazgo sin convivencia formal y ya había atravesado episodios previos de violencia.

La familia apuntó directamente contra la inacción institucional al revelar que en los años 2024 y 2025 realizaron denuncias formales en la Comisaría Quinta Metropolitana, las cuales según afirmaron nunca prosperaron ni derivaron en medidas de protección.

"Ella ahora está viva, puede pagar una fianza, y a mi hermano lo estoy velando en un cajón. Un chico de 29 años", expresó con indignación Noelia, rodeada de seres queridos que exigieron que la investigación profundice también sobre el rol de otros involucrados en las horas posteriores al fatal desenlace.

Horas después del crimen, amigos y allegados de Matías Álvarez Guardia advirtieron que su cuenta activa de Instagram no contenía publicaciones, algo que llamó poderosamente la atención.

En éste sentido, apuntaron contra la principal acusada ya que de acuerdo a las últimas fotos publicadas por el joven empresario, su novia y única acusada se encontraría junto a él en la noche previa al crimen.

Fuente: minutouno.com