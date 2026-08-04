A medida que pasan las horas, la investigación por el homicidio de Matías Álvarez Guardia, apuñalado en el pecho en la ciudad de Resistencia, Chaco, tomó un nuevo rumbo a partir de las inconsistencias detectadas en los primeros testimonios y la misteriosa desaparición de elementos clave en la escena del asesinato.
El homicidio en Chaco hace temblar la investigación con la aparición de datos escalofriantes
Victoria Cantero está siendo investigada por la Justicia de Chaco y es la única detenida por homicidio de su novio Matías Álvarez Guardia
Mientras la causa avanza con Victoria Cantero como la única detenida, la familia de la víctima rompió el silencio y reclama que el hecho se investigue a fondo.
Homicidio en Chaco: las contradicciones sobre el llamado de auxilio
La principal duda del caso de homicidio en Chaco gira en torno a quién pidió ayuda tras el ataque. Alejandro, cuñado de Matías, expuso públicamente las versiones contrapuestas que manejan en el entorno familiar.
En una primera declaración tras el crimen, un joven allegado (identificado como Facundo) afirmó inicialmente que Matías lo llamó por teléfono diciendo: “Vení porque tu hermana me hincó”, mientras de fondo se escuchaba a la joven gritar “Me rompió el celular”.
Pero en su segunda versión, el mismo testigo cambió su declaración y sostuvo que el llamado no fue realizado por Matías, sino por la propia mujer.
Ahorros faltantes y un celular clave en el caso de homicidio
A los interrogantes sobre las comunicaciones previas al homicidio, se suma un dato que preocupa a los investigadores: la habitación donde ocurrió el ataque estaba completamente revuelta.
También se constató la desaparición de los ahorros en efectivo que conservaba Matías y de su teléfono celular -el mismo dispositivo desde el cual se habría realizado la llamada de auxilio, el cual hasta el momento no pudo ser localizado.
Homicidio en Chaco: violencia y denuncias previas en la pareja
Durante la despedida de Matías, su entorno describió la relación con Cantero como un vínculo "violento y enfermizo". Según el testimonio de su cuñado, la joven protagonizaba recurrentes episodios de agresividad que incluían daños en la vivienda y en el vehículo de la víctima.
Las denuncias previas al homicidio
La familia confesó que Matías había presentado al menos dos denuncias por violencia contra su pareja (en 2024 y 2025). Sin embargo, recriminan que la Justicia no profundizó en la investigación de dichos antecedentes.
Allegados y familiares exigieron que la causa de homicidio se tramite con una perspectiva integral para evitar la impunidad, señalando que los hombres también sufren situaciones de violencia de género.
En pocas palabras
- Investigación: Victoria Cantero es la única detenida por el homicidio de su novio Matías Álvarez Guardia en Chaco.
- Contradicciones: Existen versiones opuestas sobre quién solicitó ayuda tras el ataque y hay elementos clave desaparecidos.
- Antecedentes: La familia de la víctima denunció violencia previa y reclama una investigación profunda.