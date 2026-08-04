El homicidio en Chaco hace temblar la investigación con la aparición de datos escalofriantes

En una primera declaración tras el crimen, un joven allegado (identificado como Facundo) afirmó inicialmente que Matías lo llamó por teléfono diciendo: “Vení porque tu hermana me hincó”, mientras de fondo se escuchaba a la joven gritar “Me rompió el celular”.

Pero en su segunda versión, el mismo testigo cambió su declaración y sostuvo que el llamado no fue realizado por Matías, sino por la propia mujer.

Ahorros faltantes y un celular clave en el caso de homicidio

A los interrogantes sobre las comunicaciones previas al homicidio, se suma un dato que preocupa a los investigadores: la habitación donde ocurrió el ataque estaba completamente revuelta.

También se constató la desaparición de los ahorros en efectivo que conservaba Matías y de su teléfono celular -el mismo dispositivo desde el cual se habría realizado la llamada de auxilio, el cual hasta el momento no pudo ser localizado.

Homicidio en Chaco: violencia y denuncias previas en la pareja

Durante la despedida de Matías, su entorno describió la relación con Cantero como un vínculo "violento y enfermizo". Según el testimonio de su cuñado, la joven protagonizaba recurrentes episodios de agresividad que incluían daños en la vivienda y en el vehículo de la víctima.

Las denuncias previas al homicidio

La familia confesó que Matías había presentado al menos dos denuncias por violencia contra su pareja (en 2024 y 2025). Sin embargo, recriminan que la Justicia no profundizó en la investigación de dichos antecedentes.

Allegados y familiares exigieron que la causa de homicidio se tramite con una perspectiva integral para evitar la impunidad, señalando que los hombres también sufren situaciones de violencia de género.