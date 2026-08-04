El dolor por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia (29), apuñalado en el pecho tras una discusión en la ciudad de Resistencia, Chaco, derivó en un explosivo pedido de justicia por parte de su entorno familiar. Su hermana volcó su furia en redes sociales con duras acusaciones contra la única sospechosa y detenida, Victoria Luz Cantero (25), al tiempo que la familia exigió pericias sobre elementos clave de la escena y las horas posteriores al hecho.
"Vas a sufrir en carne propia lo que hiciste", el furioso mensaje contra Victoria Cantero, la joven acusada de matar a su novio
La hermana de Matías Julián Álvarez, quien fue asesinado, apuntó contra la novia de este a través de las redes sociales
Mientras la imputada permanece alojada en la Comisaría 11ª del barrio España a la espera de las definiciones de la fiscal Ana González de Pacce, la querella familiar busca que la causa no solo analice el ataque directo, sino también la conducta del entorno de la acusada.
"Lo mató sin compasión": el durísimo descargo en redes sociales
Tras confirmarse el deceso de Matías en el Hospital Julio C. Perrando, una de las hermanas de la víctima publicó un desgarrador descargo en sus perfiles virtuales para pedir que el caso tome trascendencia pública y condenar a la imputada.
“¡Que se haga viral y pido justicia por mi hermano... Lo mató sin compasión!”, escribió en el inicio del mensaje. Y continuó con dureza: “No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. ¡Destruiste una familia!”.
En la misma publicación, la joven remarcó su determinación de seguir la causa hasta las últimas consecuencias: “¡Yo me voy a encargar de que no salgas nunca más de la cárcel! ¡Te llevaste lo que más amo en la vida!”. Finalmente, cerró su mensaje con la frase dirigida a Cantero: “Hay un Dios que todo lo ve. Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste. ¡Tóxica! ¡Enferma!”.
El celular desaparecido, la cuenta borrada y el pedido de pericias
A la conmoción por el ataque se sumaron una serie de situaciones irregulares que encendieron las alarmas en los allegados a la víctima. Horas después de la muerte de Álvarez Guardia, familiares advirtieron que su cuenta personal de Instagram aparecía sin publicaciones, un detalle que llamó poderosamente la atención dado que el perfil solía estar activo.
En paralelo, en declaraciones recogidas por medios locales, la hermana del joven denunció que el teléfono celular de Matías permaneció encendido durante varias horas después de que los médicos confirmaran su fallecimiento y que, posteriormente, el dispositivo desapareció sin dejar rastro. Ante esto, solicitaron a la fiscalía que ordene medidas urgentes para rastrear el aparato y determinar quién lo manipuló.
Por otro lado, la familia pidió peritar el vehículo perteneciente a Facundo Cantero, hermano de la detenida y quien era amigo de la víctima. Fue en ese automóvil en el que trasladaron de urgencia a Álvarez Guardia hasta la guardia del hospital en la mañana del domingo.
La coartada que se cayó y la investigación por homicidio
De acuerdo con la reconstrucción del expediente, el ataque ocurrió sobre la calle Donovan al 1400, en Resistencia, donde la pareja habría protagonizado una acalorada discusión. En ese contexto, Álvarez Guardia recibió una profunda herida de arma blanca en el lado derecho del tórax. Pese a ser ingresado al quirófano del Hospital Perrando, falleció como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.
En sus primeras declaraciones ante la Policía, Victoria Cantero intentó desvincularse asegurando que había acudido al lugar tras un llamado telefónico de su hermano y que al llegar encontró a su novio herido sobre la vereda. Sin embargo, las pericias preliminares desmontaron su versión, posicionándola como la principal ejecutora de la agresión y derivando en su inmediata detención. La Justicia avanza en la toma de testimonios para terminar de reconstruir el historial de violencia y violencia cruzada que rodeaba al vínculo.
En pocas palabras
- Crimen en Resistencia: El femicidio de Matías Julián Álvarez Guardia por su novia Victoria Luz Cantero conmociona Chaco.
- Pedido de Justicia: La hermana de la víctima denunció el crimen en redes sociales, pidiendo cadena perpetua para la acusada.
- Investigación en curso: La familia exige peritajes sobre el celular de la víctima y el vehículo del hermano de la imputada.