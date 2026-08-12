El dólar blue perdió $10 y se achicó la brecha con un dólar oficial estable

Las cotizaciones del dólar mostraron estabilidad en el circuito formal y una caída en el paralelo este miércoles 12 de agosto. El dólar blue perdió $10 antes de cerrar en $1.540 para la venta, con leves subas en los financieros y tanto el minorista como el mayorista sin cambios, lo que hizo que la brecha se recortara.
Según el relevamiento de distintos portales, los inversores siguieron atentos la dinámica de liquidación de divisas, las intervenciones en el mercado secundario y la compresión de la brecha cambiaria en torno al 1,32%.
El dólar blue registró un retroceso del 0,65% en el segmento vendedor respecto del cierre anterior, cuando había trepado $15. Así, terminó ubicándose en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta (con un descenso de $10 respecto de la rueda previa).
Por su parte, el dólar minorista en las pizarras del Banco Nación aumentó un 0,33% (+$5), cerrando en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. A partir de este ajuste, el dólar tarjeta subió en la misma proporción (+0,33%) hasta posicionarse en $1.969,50, y de ese modo se mantuvo como la cotización más alta del sistema impositivo vigente.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En el mercado mayorista, la divisa tuvo un incremento del 0,20% (+$3) al cotizar en $1.482,50 para la compra y $1.491,50 para la venta, encuadrada dentro de los parámetros de la banda de flotación que monitorea el Banco Central (BCRA).
En el ámbito bursátil, los dólares financieros mostraron rendimientos dispares:
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Dólar MEP (Bolsa): marcó un suba de 0,22% ($3,34) para llegar a $1.521,70 para la compra y $1.529,20 a la venta, situándose como la opción más accesible del mercado bursátil. Y cerró una brecha del 2,53% con respecto al segmento mayorista.
Dólar Contado con Liquidación (CCL): avanzó un ligero 0,26% (+$4,14), para completar la jornada en $1.585,60 para la compra y $1.587,10 para la venta, afirmándose como la cotización libre más elevada del mercado de capitales.
En pocas palabras
- Dólar blue: cerró a $1.540, registrando una caída de $10 y achicando la brecha con el oficial.
- Cotizaciones: el dólar minorista se mantuvo en $1.515, mientras que el mayorista cerró en $1.491,50.
- Financieros: el dólar MEP subió a $1.529,20 y el CCL a $1.587,10, con leves aumentos.