El dólar blue perdió $10 y se achicó la brecha con un dólar oficial estable

De a poco, el dólar tarjeta se acerca a los $2.000

Por su parte, el dólar minorista en las pizarras del Banco Nación aumentó un 0,33% (+$5), cerrando en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. A partir de este ajuste, el dólar tarjeta subió en la misma proporción (+0,33%) hasta posicionarse en $1.969,50, y de ese modo se mantuvo como la cotización más alta del sistema impositivo vigente.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En el mercado mayorista, la divisa tuvo un incremento del 0,20% (+$3) al cotizar en $1.482,50 para la compra y $1.491,50 para la venta, encuadrada dentro de los parámetros de la banda de flotación que monitorea el Banco Central (BCRA).

En el ámbito bursátil, los dólares financieros mostraron rendimientos dispares:

Dólar MEP (Bolsa): marcó un suba de 0,22% ($3,34) para llegar a $1.521,70 para la compra y $1.529,20 a la venta , situándose como la opción más accesible del mercado bursátil. Y cerró una brecha del 2,53% con respecto al segmento mayorista.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): avanzó un ligero 0,26% (+$4,14), para completar la jornada en $1.585,60 para la compra y $1.587,10 para la venta, afirmándose como la cotización libre más elevada del mercado de capitales.