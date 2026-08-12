El dólar tuvo una leve baja y los bancos confirmaron el precio de este miércoles 12 de agosto

Todas las entidades financieras le confirmaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar este miércoles 12 de agosto, luego de que la moneda norteamericana tuviese una baja y se alejara, levemente, de su precio récord.
Esta semana el dólar arrancó al valor más alto en lo que va del año 2026. Sin embargo, este miércoles tendrá un precio más bajo luego de los movimientos que mostró en la mañana del martes.
Tras una caída de $5, los bancos comunicaron que el precio del dólar rondará los $1.515. De hecho, ese será el precio que mostrará el Banco Nación en sus pizarras durante el inicio de la jornada de este miércoles 12 de agosto.
En tanto, el dólar blue no siguió la misma tendencia que el oficial y arrancará este miércoles a un precio con aumento respecto al que tuvo durante la mañana del martes.
El precio del dólar en cada banco este miércoles 12 de agosto
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 12 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.515
- Banco Galicia: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.520
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.505
- Banco Credicoop: $1.520
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.515
Las cotizaciones del resto de los dólares este martes 11 de agosto
El resto de los dólares también definieron sus precios iniciales para la jornada de este martes. El dólar MEP abrirá con precios que oscilan los $1.523,50 pesos para la compra y los $1.524,90.
En tanto, el denominado dólar contado con liquidación lo hará a un precio de 1.582,80 pesos para la compra y su cotización para la venta se estableció en los 1.583,30 pesos y, finalmente, el dólar tarjeta empezará su cotización a $1.976.