El dólar tuvo una leve baja y los bancos confirmaron el precio de este miércoles 12 de agosto

En tanto, el dólar blue no siguió la misma tendencia que el oficial y arrancará este miércoles a un precio con aumento respecto al que tuvo durante la mañana del martes.

El precio del dólar en cada banco este miércoles 12 de agosto

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 12 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.520

Banco ICBC: $1.520

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.520

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.510

Banco Santander: $1.520

Brubank: $1.505

Banco Credicoop: $1.520

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.515

Banco de Comercio: $1.515

Las cotizaciones del resto de los dólares este martes 11 de agosto

El resto de los dólares también definieron sus precios iniciales para la jornada de este martes. El dólar MEP abrirá con precios que oscilan los $1.523,50 pesos para la compra y los $1.524,90.

En tanto, el denominado dólar contado con liquidación lo hará a un precio de 1.582,80 pesos para la compra y su cotización para la venta se estableció en los 1.583,30 pesos y, finalmente, el dólar tarjeta empezará su cotización a $1.976.