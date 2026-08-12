Críticas desde Mendoza al gobierno por el desvío de fondos para infraestructura vial invertidos en bonos

La diputada opositora Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el gobierno por "malversación de fondos públicos". Mientras tanto, los dirigentes de Camarco no ahorraron cuestionamientos a la decisión, justo en un momento crítico para la construcción.

Dirigentes y expertos pusieron de relieve la importancia de la infraestructura vial y energética para la minería en la región

Cámara de la Construcción: "No está bien que no se ejecuten esos fondos"

"Es un fondo específico financiado por el impuesto a los combustibles para hacer obras viales y al Fonavi. No estamos de acuerdo en que el gobierno no los esté ejecutando, sobre todo en un momento de extrema necesidad para el mantenimiento de las rutas", señaló Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Al respecto, Weiss, para quien "el sector no pasa un buen momento luego de una caída del 25%", reconoció que en medio de esa crisis el sector "hace mucho está reclamando" la regularización de esos fondos, a la par de las gestiones de las administraciones provinciales como Mendoza.

En tal sentido, el dirigente remarcó que los distintos niveles del Estado deben encargarse de la obra pública, y sobre todo de infraestructura vial. "La privada no supera el 15%, porque falta de volumen de tránsito que lo haga rentable: de 40.000 kilómetros que administra Vialidad las únicas inversiones privadas fueron accesos a Rosario y Buenos Aires".

El titular de Camarco en Mendoza, Juan Martín Sanchís resaltó que "en Mendoza se invierten Fondos del Resarcimiento con repago vía peajes. Hay por hacer con el esquema público-privado, pero queremos que el gobierno nacional vea la importancia que tiene la infraestructura vial, clave para sacar las cargas y contribuir al crecimiento y desarrollo".

UIA también criticó la decisión

Sobre el no uso de los recursos del Fondo del Sistema Vial Integrado, para Sanchís "están guardados". Por eso, pidió que se utilicen "porque hay muchas empresas a cargo de las obras que no han cobrado y se les tiene que pagar. Por eso creo que no está bien destinarlos a bonos u otros fondos cuando hay deudas".

También desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se pronunciaron sobre el tema.

"Es bueno que no haya emisión ni inflación, pero también que privados podamos aportar propuestas para mejorar la competitividad. Por eso, lamentablemente la subejecución de fondos es un tema real, y hay que buscar soluciones. No podemos seguir dependiendo del Estado nacional, por lo que es importante que las provincias tengan autonomía".

Así se pronunció al respecto Hugo Goransky, responsable del departamento de Infraestructura Minera de la UIA. Goransky defendió la idea de que "a través de la minería se pueda recaudar lo suficiente" para solventar esas inversiones que no termina de financiar la Nación.

Pero el dirigente no evitó remarcar que "los fondos actuales los pagamos todos vía impuestos a los combustibles. Por eso sólo se puede entender que derivarlos a otro fin sea una medida transitoria, no permanente, para sostener el superávit".

El reclamo del gobierno mendocino por los fondos adeudados

"Estamos reclamando permanentemente por las obras en Mendoza", señaló al respecto sobre la consulta de Diario UNO el ministro de Infraestructura, Natalio Mema.

Mema resaltó que aún con las limitaciones en las transferencias "logramos que se termine la Variante Palmira, que se reanuden los dos puentes de la Ruta 40 a la altura de Anchoris y se están pronto a reanudar la obra del Aeropuerto a Lavalle en Ruta 40 también. Por otro lado estamos trabajando para recuperar lo invertido por la Provincia en las rutas nacionales".

Según el funcionario, si bien los fondos que debieran llegar a Vialidad Nacional "están retenidos", Mendoza ya recibió "más de 9 mil millones este año" por parte de la Nación "y si fuera por la importancia de la provincia, nos correspondería un 4%". El año pasado por tal concepto se habían transferido $11 mil millones, más del doble de lo del 2024.

Pero admitió que el Ejecutivo provincial insistirá con el proyecto que apunta a una nueva ley de Coparticipación Federal de impuestos, que ya cumplió un año desde que obtuvo media sanción de Diputados en el Congreso nacional. "El reclamo está, y vamos a seguir insistiendo, porque ningún extremo es bueno: ni usarlos políticamente ni tampoco no usarlos", subrayó Mema.