El nuevo megapuerto de América del Sur que sería el más poderoso está en la mira de China y Estados Unidos

El proyecto se encuentra sobre el Pacífico y tiene acceso potencial a corredores bioceánicos que conectan Perú con Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. De concretarse, esa posición podría permitir que el puerto funcione como una plataforma para movilizar mercancías desde el interior de Sudamérica hacia las rutas marítimas que conectan con Asia.

La importancia de este nuevo puerto

Se estima una inversión cercana a los US$7.000 millones, que incluiría terminales portuarios, zonas logísticas, plataformas intermodales y áreas industriales. En una etapa todavía preliminar, sin embargo, uno de los principales interrogantes es quién financiará la obra y bajo qué modelo será administrada.

El puerto de Chancay, también ubicado en la costa peruana, ya opera con participación de la empresa china Cosco Shipping Ports y se convirtió en un nodo relevante para las conexiones comerciales entre Perú y Asia. El análisis del Ejército peruano sostiene que la eventual construcción de Corío podría modificar ese equilibrio y ofrecer una alternativa dentro de la red portuaria del Pacífico sudamericano.

Se plantea una posibilidad de participación estadounidense como contrapeso a la presencia china de Chancay. Otra alternativa sería un financiamiento chino que podría integrar a Corío dentro de la Ruta Marítima de la Seda. También contempla un esquema multipolar, con participación de distintos actores y mayor margen de decisión para Perú.

La discusión deja de ser entonces solamente económica. Un puerto de estas características puede convertirse en una infraestructura crítica porque su funcionamiento afecta las cadenas de suministro, la resiliencia logística y la capacidad de maniobra internacional de un país. En un escenario de creciente competencia entre potencias, controlar o administrar nodos estratégicos del comercio marítimo adquiere un peso cada vez mayor.