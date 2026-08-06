La región de América del Sur esconde bajo tierra tesoros energéticos más prometedores. En especial, un país que hace una década confirmó enormes reservas de petróleo y que, desde entonces, transformó por su economía. Su crecimiento ha sido tan acelerado que muchos lo comparan con Emiratos Árabes Unidos por el potencial de su petróleo.
El país de América del Sur que se convirtió en la nueva potencia petrolera y hoy sella un acuerdo histórico con Emiratos Árabes
Una nación de América del Sur rica en petróleo, avanza a un ritmo sin precedentes, comparándose con la opulencia de Emiratos Árabes Unidos por su potencial energético.
Pero no solo eso. Desde el boom petrolero iniciado en 2015, este país de América Latina logró posicionarse como una de las economías de mayor crecimiento del mundo, despertando el interés de inversores internacionales y dando lugar a comparaciones con algunas de las naciones más prósperas gracias a la riqueza generada por el petróleo.
El país de América Latina que fue comparado con Emiratos Árabes y ahora firma un acuerdo histórico con ese país
En 2015, la historia de Guyana cambió por completo cuando la estadounidense ExxonMobil descubrió petróleo comercialmente explotable en aguas profundas del bloque Stabroek, a unos 193 kilómetros de la costa del país. El hallazgo en este país en América del Sur, realizado junto a sus socios en el pozo Liza-1, dio inicio a un boom petrolero que modificó el rumbo económico de esta nación latinomericana. La producción comercial comenzó oficialmente el 20 de diciembre de 2019.
Para administrar los ingresos provenientes del petróleo, Guyana creó un fondo soberano inspirado en el modelo de Noruega, considerado uno de los referentes mundiales por su estabilidad y gestión de los recursos naturales. En julio de este año, el país volvió a captar la atención internacional. La empresa de Emiratos Árabes Global South Utilities (GSU) firmó un Memorando de Entendimiento con la estatal Guyana Power and Light (GPL), marcando la primera inversión oficial de capitales del Golfo Pérsico en el sector eléctrico de Sudamérica. El acuerdo busca ampliar la capacidad energética de Guyana, reducir los cortes de suministro y acompañar el crecimiento industrial impulsado por el petróleo.
El país de América del Sur que emerge como "la Dubái de la región"
Según el Banco Mundial, Guyana registra uno de los mayores ritmos de crecimiento económico del planeta, muy por encima del promedio de América del Sur. La explotación petrolera convirtió al país en uno de los mercados más observados por inversores internacionales y abrió una nueva etapa de desarrollo económico.
Los ingresos generados por el petróleo también permitieron impulsar programas sociales, obras de infraestructura y proyectos de desarrollo de largo plazo. En ese contexto, el exministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, llegó a definir a Guyana como "la nueva Dubái de la región", una comparación que refleja el potencial que muchos analistas atribuyen al país.
Ese crecimiento sostenido también explica por qué Emiratos Árabes Unidos puso ahora la mira en Guyana, con inversiones estratégicas que buscan acompañar la expansión de una de las economías más dinámicas del mundo.
En pocas palabras
- Guyana: País latinoamericano rico en petróleo, comparado con Emiratos Árabes por su potencial energético.
- Crecimiento Económico: Boom petrolero desde 2015 lo posiciona como una de las economías de mayor crecimiento mundial.
- Inversión Golfo Pérsico: Empresa de Emiratos Árabes invierte en el sector eléctrico para ampliar capacidad.