El país de América del Sur que lleva dos décadas liberando miles de peces para rescatar uno de sus ríos más importantes

El área de impacto directo del proyecto es la cuenca del río Paraíba do Sul, un corredor hídrico de más de 1.100 kilómetros de longitud que abastece de agua potable a más de 14 millones de personas y atraviesa los estados de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, una de las regiones industriales más importantes de este país de América del Sur.

¿Cómo se lleva a cabo el proyecto?

El proceso comienza con la selección de ejemplares reproductores capturados en estado silvestre. Mediante análisis de ADN, los investigadores eligen individuos sin parentesco para garantizar crías con una mayor diversidad genética y una mejor capacidad de adaptación.

Luego, los peces reciben estímulos que reproducen las condiciones naturales de migración del río, induciendo el desove en tanques especialmente acondicionados. Posteriormente, las larvas son trasladadas a estanques protegidos, donde se alimentan de plancton hasta alcanzar aproximadamente 10 centímetros de longitud.

Cuando las condiciones del agua son favorables y la temperatura se estabiliza, miles de peces juveniles son liberados en el río. Allí cumplen un papel fundamental: especies como el grumatã remueven el fondo con sus bocas mientras buscan alimento, ayudando a reducir la acumulación de sedimentos, mejorar la oxigenación del agua y favorecer la recuperación del ecosistema.

El programa se mantiene desde hace más de dos décadas porque la restauración de un río es un proceso de largo plazo. Recuperar la diversidad genética de especies al borde de la extinción y revertir los efectos de décadas de contaminación requiere un trabajo científico continuo y sostenido durante varias generaciones.

La liberación realizada en junio de 2026 consolidó el regreso masivo del grumatã, una especie clave para el equilibrio ecológico del Paraíba do Sul. Su presencia contribuyó a disminuir la acumulación de lodo que asfixiaba el fondo del río y a mejorar la oxigenación del ecosistema.