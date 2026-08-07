Cerca de China existe una isla que define el futuro tecnológico del mundo, se trata de Taiwán. Aunque el territorio busca ser reconocido como un país independiente, Pekín lo considera una provincia rebelde. En medio de esa disputa geopolítica, un país de América del Sur comenzó a ganar protagonismo por una alianza que desafía la influencia china en un sector estratégico.
El único país de América del Sur que desafía a China con un pacto de defensa con Taiwán
Un país de América del Sur desafía la influencia de China con un histórico acuerdo tecnológico para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial junto a Taiwán.
En los últimos años, China se consolidó como uno de los principales socios comerciales de América del Sur a través de inversiones, obras de infraestructura y acuerdos económicos. Sin embargo, en el terreno de la tecnología, Taiwán mantiene una ventaja difícil de igualar gracias a su liderazgo en la fabricación de semiconductores, componentes indispensables para la inteligencia artificial, los teléfonos celulares, los automóviles y prácticamente toda la industria electrónica.
Taiwán se une a un país de América Sur y desafía a China con un megaproyecto tecnológico
Paraguay es el único país de América del Sur que reconoce oficialmente a Taiwán como un Estado independiente. Esa decisión le ha generado tensiones diplomáticas con China, pero también le permitió fortalecer una relación estratégica con la isla. El presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció un acuerdo histórico con Taiwán para desarrollar infraestructura vinculada a la inteligencia artificial. El proyecto busca convertir al país sudamericano en uno de los principales centros tecnológicos de la región y posicionarlo dentro de una de las industrias más competitivas del siglo XXI.
La iniciativa funcionará bajo un modelo binacional similar al de Itaipú mediante una entidad autónoma denominada Yguazú Digital. En su etapa más ambiciosa, el complejo demandará hasta 1.000 megavatios de energía, una capacidad pensada para albergar grandes centros de datos y proyectos de inteligencia artificial. La alianza se da en un momento de fortalecimiento de los vínculos entre ambos países. El 12 de julio de 2026, Paraguay y Taiwán conmemoraron 69 años de relaciones diplomáticas, iniciadas en 1957. Semanas después, el embajador taiwanés Iván Lee y el ministro de Turismo paraguayo, Jacinto Santa María, mantuvieron reuniones para impulsar nuevos proyectos de cooperación.
¿Por qué este acuerdo incomoda a China?
Taiwán ocupa un lugar estratégico en la economía mundial porque concentra una parte fundamental de la producción global de semiconductores, considerados el "cerebro" de los dispositivos tecnológicos modernos. Para Paraguay, asociarse con la isla representa una oportunidad para ingresar de lleno en la industria de la inteligencia artificial y atraer inversiones vinculadas a la innovación.
La visita de Santiago Peña a Taiwán provocó una inmediata reacción de la República Popular China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, calificó el viaje como una provocación y expresó una "enérgica condena" al gobierno paraguayo.
Además, sostuvo que establecer relaciones diplomáticas con China responde a los "intereses fundamentales y de largo plazo" de Paraguay, afirmó que el gobierno está ignorando "la voluntad del pueblo" e instó al país sudamericano a cambiar de rumbo y situarse "del lado correcto de la historia".
En pocas palabras
- Paraguay y Taiwán: Anuncian histórico acuerdo para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial.
- Desafío a China: La alianza busca posicionar a Paraguay como centro tecnológico regional, desafiando la influencia china.
- Reacción de China: Pekín califica el viaje del presidente Peña a Taiwán como una provocación y expresa su condena.