El único país de América del Sur que desafía a China con un pacto de defensa con Taiwán

La iniciativa funcionará bajo un modelo binacional similar al de Itaipú mediante una entidad autónoma denominada Yguazú Digital. En su etapa más ambiciosa, el complejo demandará hasta 1.000 megavatios de energía, una capacidad pensada para albergar grandes centros de datos y proyectos de inteligencia artificial. La alianza se da en un momento de fortalecimiento de los vínculos entre ambos países. El 12 de julio de 2026, Paraguay y Taiwán conmemoraron 69 años de relaciones diplomáticas, iniciadas en 1957. Semanas después, el embajador taiwanés Iván Lee y el ministro de Turismo paraguayo, Jacinto Santa María, mantuvieron reuniones para impulsar nuevos proyectos de cooperación.

¿Por qué este acuerdo incomoda a China?

Taiwán ocupa un lugar estratégico en la economía mundial porque concentra una parte fundamental de la producción global de semiconductores, considerados el "cerebro" de los dispositivos tecnológicos modernos. Para Paraguay, asociarse con la isla representa una oportunidad para ingresar de lleno en la industria de la inteligencia artificial y atraer inversiones vinculadas a la innovación.

La visita de Santiago Peña a Taiwán provocó una inmediata reacción de la República Popular China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, calificó el viaje como una provocación y expresó una "enérgica condena" al gobierno paraguayo.

Además, sostuvo que establecer relaciones diplomáticas con China responde a los "intereses fundamentales y de largo plazo" de Paraguay, afirmó que el gobierno está ignorando "la voluntad del pueblo" e instó al país sudamericano a cambiar de rumbo y situarse "del lado correcto de la historia".